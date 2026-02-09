Ватикан передал Украине лекарства и генераторы - что известно

Гуманитарная помощь от Ватикана. Фото: vaticannews.va

Ватикан предоставил Украине масштабную гуманитарную помощь в ответ на новые удары России по энергетической инфраструктуре. В страну уже доставили 80 электрогенераторов, а также большую партию медикаментов и продуктов питания.

Ватикан передал генераторы и лекарства для Украины

Инициатива была реализована после обращения Папы Льва XIV, озвученного во время общей аудиенции в среду, 4 февраля. Тогда понтифик отметил последствия обстрелов, которые снова поражают украинскую энергетическую инфраструктуру, и призвал к международной солидарности.

Как сообщили в Ватикане, Дикастерия служения милосердия по просьбе Папы организовала отправку в Украину трех грузовиков с 80 электрогенераторами. Колонна отправилась из базилики Святой Софии в Риме — главной церкви украинской общины в Италии — и уже прибыла в Киев и Фастов.

Кроме генераторов, в Украину доставили тысячи упаковок медикаментов, в частности антибиотики, противовоспалительные средства, пищевые добавки и мелатонин.

В Дикастерии служения милосердия, которую возглавляет кардинал Конрад Краевский, также сообщили, что готовят новую гуманитарную миссию. В ближайшее время планируется отправка еще одного грузовика с антибиотиками, гипотензивными препаратами, противовоспалительными средствами и продуктами питания.

