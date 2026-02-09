Видео
Главная Новости дня Ватикан передал помощь для Украины — о чем идет речь

Ватикан передал помощь для Украины — о чем идет речь

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 23:57
Ватикан передал Украине лекарства и генераторы - что известно
Гуманитарная помощь от Ватикана. Фото: vaticannews.va

Ватикан предоставил Украине масштабную гуманитарную помощь в ответ на новые удары России по энергетической инфраструктуре. В страну уже доставили 80 электрогенераторов, а также большую партию медикаментов и продуктов питания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vatican News.

Читайте также:

Ватикан передал генераторы и лекарства для Украины

Инициатива была реализована после обращения Папы Льва XIV, озвученного во время общей аудиенции в среду, 4 февраля. Тогда понтифик отметил последствия обстрелов, которые снова поражают украинскую энергетическую инфраструктуру, и призвал к международной солидарности.

Как сообщили в Ватикане, Дикастерия служения милосердия по просьбе Папы организовала отправку в Украину трех грузовиков с 80 электрогенераторами. Колонна отправилась из базилики Святой Софии в Риме — главной церкви украинской общины в Италии — и уже прибыла в Киев и Фастов.

Кроме генераторов, в Украину доставили тысячи упаковок медикаментов, в частности антибиотики, противовоспалительные средства, пищевые добавки и мелатонин.

В Дикастерии служения милосердия, которую возглавляет кардинал Конрад Краевский, также сообщили, что готовят новую гуманитарную миссию. В ближайшее время планируется отправка еще одного грузовика с антибиотиками, гипотензивными препаратами, противовоспалительными средствами и продуктами питания.

Напомним, ЕС досрочно проголосует за предоставление 90 млрд евро для Украины.

А также президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко поддержку общин на фоне отключений электроэнергии.

Ватикан Украина гуманитарная помощь энергетика поддержка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
