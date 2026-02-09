Европарламент проголосует за кредит Украине в 90 млрд евро — известна дата

Роберта Метсола. Фото: Reuters

Европейский парламент в среду, 11 февраля, проведет голосование по предоставлению Украине кредита в размере 90 млрд евро на финансирование военных расходов. Ранее голосование планировали на конец месяца.

Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Европарламент выделит Украине 90 млрд евро

По словам Метсолы, договоренности между основными политическими группами позволили вынести вопрос на рассмотрение уже на этой неделе. Пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колар подтвердила, что между фракциями достигнут консенсус накануне открытия пленарного заседания.

Поддержку ускоренному голосованию оказали правоцентристская Европейская народная партия, левоцентристская группа социалистов и демократов, а также либеральная партия "Обновить Европу". Это открывает путь для Европейской комиссии к привлечению средств на международных долговых рынках под гарантии долгосрочного бюджета ЕС.

Ожидается, что благодаря поддержке трех политических групп решение, включая изменения в бюджет Евросоюза и действующий механизм финансирования Украины, получит необходимое большинство голосов.

Ранее голосование планировали провести во время специальной пленарной сессии 24 февраля — в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

