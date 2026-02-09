Видео
Европарламент досрочно проголосует за кредит для Украины

Европарламент досрочно проголосует за кредит для Украины

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 23:22
Европарламент проголосует за кредит Украине в 90 млрд евро — известна дата
Роберта Метсола. Фото: Reuters

Европейский парламент в среду, 11 февраля, проведет голосование по предоставлению Украине кредита в размере 90 млрд евро на финансирование военных расходов. Ранее голосование планировали на конец месяца.

Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Читайте также:

Европарламент выделит Украине 90 млрд евро

По словам Метсолы, договоренности между основными политическими группами позволили вынести вопрос на рассмотрение уже на этой неделе. Пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колар подтвердила, что между фракциями достигнут консенсус накануне открытия пленарного заседания.

Поддержку ускоренному голосованию оказали правоцентристская Европейская народная партия, левоцентристская группа социалистов и демократов, а также либеральная партия "Обновить Европу". Это открывает путь для Европейской комиссии к привлечению средств на международных долговых рынках под гарантии долгосрочного бюджета ЕС.

Ожидается, что благодаря поддержке трех политических групп решение, включая изменения в бюджет Евросоюза и действующий механизм финансирования Украины, получит необходимое большинство голосов.

Ранее голосование планировали провести во время специальной пленарной сессии 24 февраля — в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, в Офисе президента назвали сроки для вступления Украины в Евросоюз.

А также руководитель МИД Андрей Сибига призвал ЕС закрыть границы для российских военных.

Европейский союз кредиты финансовая помощь Украина Европарламент
Автор: Мария Коробова
Автор:
Мария Коробова
