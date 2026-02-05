Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Политическое решение касательно членства Украины в ЕС — в ОП назвали сроки

Политическое решение касательно членства Украины в ЕС — в ОП назвали сроки

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 23:35
Членство Украины в ЕС — когда могут принять решение о вступлении
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. Фото: ОП

Украина уже в первой половине текущего года будет готова к открытию переговоров о членстве в ЕС. Получить решение о вступлении планируют уже в 2027 году.

Об этом во время встречи с делегацией Комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны во главе с председателем комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, передает Новини.LIVE, ссылаясь на ОП.

Реклама
Читайте также:

Что говорят в ОП относительно членства Украины в ЕС

"Членство Украины в Европейском Союзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам необходимо четкое политическое решение относительно членства Украины уже в 2027 году", — подчеркнул Игорь Жовква.

Встреча Игоря Жовквы с делегацией Европарламента по вопросам безопасности и обороны. Фото: ОП
Встреча Игоря Жовквы с делегацией Европарламента по вопросам безопасности и обороны. Фото: ОП

Во время встречи с делегацией Европарламента по вопросам безопасности и обороны речь шла о необходимости усиления ПВО, в частности об инициативе PURL, благодаря которой Украина может закупать ракеты в США. В рамках этой программы Украине в текущем году нужны 15 миллиардов долларов.

Также говорили о:

  • подготовке к заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится 12 февраля;
  • оборонном сотрудничестве Украины и ЕС в рамках инициативы SAFE.

По словам представителя ОП, украинский оборонно-промышленный комплекс имеет большой потенциал, поэтому доля средств должна составлять не менее 10% от вклада каждого государства, которое участвует в производстве. Сейчас же сумма для потенциальных совместных проектов в рамках SAFE достигает около 5,2 миллиарда евро.

Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в ЕС. Правда, прежде всего будут оказывать поддержку в евроинтеграции Балканам.

Также мы сообщали, что ЕС предоставит Украине самый большой пакет зимней помощи. В частности, речь идет о 500 генераторах и 50 миллионах евро.

Офис президента Европейский союз Европа политики Игорь Жовква евроинтеграция
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации