Членство Украины в ЕС — когда могут принять решение о вступлении

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. Фото: ОП

Украина уже в первой половине текущего года будет готова к открытию переговоров о членстве в ЕС. Получить решение о вступлении планируют уже в 2027 году.

Об этом во время встречи с делегацией Комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны во главе с председателем комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, передает Новини.LIVE, ссылаясь на ОП.

Реклама

Читайте также:

Что говорят в ОП относительно членства Украины в ЕС

"Членство Украины в Европейском Союзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам необходимо четкое политическое решение относительно членства Украины уже в 2027 году", — подчеркнул Игорь Жовква.

Встреча Игоря Жовквы с делегацией Европарламента по вопросам безопасности и обороны. Фото: ОП

Во время встречи с делегацией Европарламента по вопросам безопасности и обороны речь шла о необходимости усиления ПВО, в частности об инициативе PURL, благодаря которой Украина может закупать ракеты в США. В рамках этой программы Украине в текущем году нужны 15 миллиардов долларов.

Также говорили о:

подготовке к заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится 12 февраля;

оборонном сотрудничестве Украины и ЕС в рамках инициативы SAFE.

По словам представителя ОП, украинский оборонно-промышленный комплекс имеет большой потенциал, поэтому доля средств должна составлять не менее 10% от вклада каждого государства, которое участвует в производстве. Сейчас же сумма для потенциальных совместных проектов в рамках SAFE достигает около 5,2 миллиарда евро.

Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в ЕС. Правда, прежде всего будут оказывать поддержку в евроинтеграции Балканам.

Также мы сообщали, что ЕС предоставит Украине самый большой пакет зимней помощи. В частности, речь идет о 500 генераторах и 50 миллионах евро.