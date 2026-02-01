Видео
Главная Новости дня В Италии высказались о поддержке вступления Украины в ЕС

В Италии высказались о поддержке вступления Украины в ЕС

Дата публикации 1 февраля 2026 18:10
Италия за вступление Украины в ЕС, но приоритетом называет Балканы
Антонио Таяни. Фото: AP

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. В то же время он подчеркнул, что итальянцы прежде всего сосредотачиваются на Балканах.

Об этом Антонио Таяни сказал в интервью Corriere Della Sera.

Читайте также:

Путь Украины в Евросоюз

"Мы поддерживаем вступление Украины, но Балканы на первом месте. У нас есть обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом", — отметил Таяни.

По его словам, Италия поддерживает Украину, которой необходимо достичь прогресса. Кроме того, он сообщил, что Рим и в дальнейшем будет помогать Киеву.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас сообщила, что Евросоюз готовит самый большой зимний пакет помощи для Украины.

А украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что для страны должен быть введен "фаст-трек" к вступлению в ЕС.

Европейский союз Италия Украина политики Балканы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
