Италия за вступление Украины в ЕС, но приоритетом называет Балканы

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. В то же время он подчеркнул, что итальянцы прежде всего сосредотачиваются на Балканах.

Об этом Антонио Таяни сказал в интервью Corriere Della Sera.

"Мы поддерживаем вступление Украины, но Балканы на первом месте. У нас есть обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом", — отметил Таяни.

По его словам, Италия поддерживает Украину, которой необходимо достичь прогресса. Кроме того, он сообщил, что Рим и в дальнейшем будет помогать Киеву.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас сообщила, что Евросоюз готовит самый большой зимний пакет помощи для Украины.

А украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что для страны должен быть введен "фаст-трек" к вступлению в ЕС.