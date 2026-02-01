Италия за вступление Украины в ЕС, но приоритетом называет Балканы

В Италии высказались о поддержке вступления Украины в ЕС
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. В то же время он подчеркнул, что итальянцы прежде всего сосредотачиваются на Балканах.
Об этом Антонио Таяни сказал в интервью Corriere Della Sera.
Путь Украины в Евросоюз
"Мы поддерживаем вступление Украины, но Балканы на первом месте. У нас есть обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом", — отметил Таяни.
По его словам, Италия поддерживает Украину, которой необходимо достичь прогресса. Кроме того, он сообщил, что Рим и в дальнейшем будет помогать Киеву.
Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас сообщила, что Евросоюз готовит самый большой зимний пакет помощи для Украины.
А украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что для страны должен быть введен "фаст-трек" к вступлению в ЕС.
Читайте Новини.LIVE!