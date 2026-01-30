Видео
Зеленский заявил, что для Украины должны ускорить вступление в ЕС

Дата публикации 30 января 2026 10:37
Вступление Украины в ЕС — Зеленский заявил о необходимости фаст-трека
Термінова новина

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины должен быть введен "фаст-трек" к вступлению в Европейский Союз. По его словам, государство планирует завершить работу над всеми переговорными кластерами до конца 2026 года.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет полностью готова к членству в определенные сроки, однако учитывая постоянную угрозу со стороны России стране нужен максимально быстрый и упрощенный путь интеграции в ЕС.

"По сравнению со всеми другими странами — нашими соседями и балканскими друзьями — теми, которые претендуют, и справедливо, что они будут в Евросоюзе, — они не в войне и не имеют враждебную силу на своих границах и на границах Европы, которая будет блокировать в будущем их вступление в Европейский Союз. Россия будет блокировать наше вступление в Евросоюз в будущем, в спокойное время, — это же очевидная вещь, они это уже делали", — сказал Зеленский.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
