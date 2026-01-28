Сийярто объяснил, почему Будапешт не поддерживает вступление Украины в ЕС

Петер Сийяпто. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что именно Будапешт остается единственным препятствием для продвижения Украины к членству в Евросоюзе. Венгерский политик в заметке на Facebook фактически подтвердил этот тезис, заявив, что при нынешней власти Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС.

Об этом Петер Сийярто высказался в Facebook.

Позицию венгерской стороны Сийярто объяснил рядом аргументов. В частности он написал, что присоединение Украины, по его мнению, будет означать перенос войны в Европейский Союз и втягивание стран блока в конфликт.

Отдельно он заявил, что европейцы, в частности венгры, "потеряли бы свои деньги" в пользу Украины, а венгерские фермеры, по его словам, могут оказаться на грани банкротства из-за украинского зерна, которое он назвал некачественным.

"Пока мы у власти, Украина точно не станет членом Европейского Союза, потому что украинцы принесут войну в ЕС и таким образом втянут нас в свою войну. Европейцы, среди них и венгры, потеряли бы свои деньги в пользу Украины, наши фермеры обанкротились бы из-за некачественного зерна, а украинская мафия использовала бы нас как транзитный пункт", — написал он.

Комментарий венгерского министра прозвучал после интервью Андрея Сибиги "Европейской правде", где украинский дипломат комментировал недружественные заявления со стороны Будапешта и назвал Венгрию единственной страной, блокирующей украинское членство в ЕС.

В продолжение своей позиции Сийярто также заявил, что Киев якобы рассчитывает на победу в Венгрии оппозиционной партии "Тиса", которая, по его словам, может дать "зеленый свет" для вступления Украины в Евросоюз и изменить нынешний курс Будапешта.

В заметке он отдельно упомянул 12 апреля как решающий день выборов в Венгрии, сформулировав выбор для граждан в виде противопоставления "мира" и "войны", а также "Венгрии" и "Украины".

Предоставляем, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заявлял, что Украина якобы завершила все антикоррупционные реформы и готова присоединиться к ЕС.

А заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин объяснил, почему не считает вступление в ЕС гарантией безопасности.

Тем временем в ЕС рассматривают варианты, как помочь Украине присоединиться к союзу несмотря на преграды со стороны Венгрии.