Україна
В Угорщині аргументували, чому не дадуть Україні вступити до ЄС

В Угорщині аргументували, чому не дадуть Україні вступити до ЄС

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 09:44
Сійярто пояснив, чому Будапешт не підтримує вступ України до ЄС
Петер Сійяпто. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко відреагував на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги про те, що саме Будапешт лишається єдиною перешкодою для просування України до членства в Євросоюзі. Угорський політик у дописі на Facebook фактично підтвердив цю тезу, заявивши, що за нинішньої влади Угорщина не підтримає вступ України до ЄС.

Про це Петер Сійярто висловився у Facebook.

Читайте також:

Сійярто пояснив, чому Угорщина заважатиме Україні вступити до ЄС

Позицію угорської сторони Сійярто пояснив низкою аргументів. Зокрема він написав, що приєднання України, на його думку, означатиме перенесення війни в Європейський Союз і втягування країн блоку у конфлікт.

Окремо він заявив, що європейці, зокрема угорці, "втратили б свої гроші" на користь України, а угорські фермери, за його словами, можуть опинитися на межі банкрутства через українське зерно, яке він назвав неякісним. 

"Поки ми при владі, Україна точно не стане членом Європейського Союзу, тому що українці принесуть війну в ЄС і таким чином втягнуть нас у свою війну. Європейці, серед них і угорці, втратили б свої гроші на користь України, наші фермери збанкрутували б через неякісне зерно, а українська мафія використовувала б нас як транзитний пункт", — написав він.

Коментар угорського міністра пролунав після інтерв'ю Андрія Сибіги "Європейській правді", де український дипломат коментував недружні заяви з боку Будапешта та назвав Угорщину єдиною країною, що блокує українське членство в ЄС.

У продовження своєї позиції Сійярто також заявив, що Київ нібито розраховує на перемогу в Угорщині опозиційної партії "Тиса", яка, за його словами, може дати "зелене світло" для вступу України до Євросоюзу та змінити нинішній курс Будапешта.

У дописі він окремо згадав 12 квітня як вирішальний день виборів в Угорщині, сформулювавши вибір для громадян у вигляді протиставлення "миру" і "війни", а також "Угорщини" і "України".

Надаємо, віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка заявляв, що Україна нібито завершила усі антикорупційні реформи і готова приєднатися до ЄС.

А заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін пояснив, чому не вважає вступ до ЄС гарантією безпеки.

Тим часом в ЄС розглядають варіанти, як допомогти Україні долучитися до союзу попри перепони з боку Угорщини.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
