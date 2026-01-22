Україна хоче чіткої дати вступу до ЄС і завершує антикорупційні реформи

Україна на фінальному етапі антикорупційних реформ і готова до ЄС
Україна потребує чіткої дати вступу до Європейського Союзу та вже перебуває на фінальному, найскладнішому етапі антикорупційних реформ. Водночас держава очікує від ЄС не лише оцінки реформ за принципом заслуг, а й політичного зобов'язання щодо конкретної дати членства.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка під час виступу на форумі в Давосі, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Україна провела низку необіхдних реформ та хоче конкретики щодо членства в ЄС
Віце-прем’єр підкреслив, що Україна вже пройшла ключову частину антикорупційних змін і нині знаходиться на завершальній стадії цього процесу, який триває з 2014–2015 років.
За його словами, ефективність антикорупційної системи підтверджується конкретними результатами за минулий рік: Національне антикорупційне бюро розпочало 737 кримінальних проваджень, Спеціалізована антикорупційна прокуратура висунула 124 обвинувачення щодо 280 осіб, а суди винесли 93 вироки стосовно 130 фігурантів.
"У нас досі багато нерішучості серед наших партнерів. І саме тому ми справді зобов'язалися діяти. І ми підкреслили це в документах про процвітання, що ми зобов'язуємося до всіх реформ у рамках вступу до ЄС. Ми кажемо, що хочемо вступу на основі заслуг", — зауважив Тарас Качка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ЄС шукають спосіб, як долучити Україну в союз "позачергово".
Також Володимир Зеленський пояснював, чому членство України в ЄС є важливим аспектом.
Читайте Новини.LIVE!