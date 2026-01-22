Україна хоче чіткої дати вступу до ЄС і завершує антикорупційні реформи

Тарас Качка. Фото: УНІАН

Україна потребує чіткої дати вступу до Європейського Союзу та вже перебуває на фінальному, найскладнішому етапі антикорупційних реформ. Водночас держава очікує від ЄС не лише оцінки реформ за принципом заслуг, а й політичного зобов'язання щодо конкретної дати членства.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка під час виступу на форумі в Давосі, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Україна провела низку необіхдних реформ та хоче конкретики щодо членства в ЄС

Віце-прем’єр підкреслив, що Україна вже пройшла ключову частину антикорупційних змін і нині знаходиться на завершальній стадії цього процесу, який триває з 2014–2015 років.

За його словами, ефективність антикорупційної системи підтверджується конкретними результатами за минулий рік: Національне антикорупційне бюро розпочало 737 кримінальних проваджень, Спеціалізована антикорупційна прокуратура висунула 124 обвинувачення щодо 280 осіб, а суди винесли 93 вироки стосовно 130 фігурантів.

"У нас досі багато нерішучості серед наших партнерів. І саме тому ми справді зобов'язалися діяти. І ми підкреслили це в документах про процвітання, що ми зобов'язуємося до всіх реформ у рамках вступу до ЄС. Ми кажемо, що хочемо вступу на основі заслуг", — зауважив Тарас Качка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ЄС шукають спосіб, як долучити Україну в союз "позачергово".

Також Володимир Зеленський пояснював, чому членство України в ЄС є важливим аспектом.