Україну хочуть скоріше взяти до ЄС, але поки що без права голосування

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Європейська комісія розглядає способи дозволити швидке приєднання України до ЄС. Це може статись у рамках мирної угоди з РФ, але без надання Києву повних прав на членство, які будуть "здобуті" лише після перехідних періодів.

Про це з посиланням на джерела в політичних колах ЄС повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

Вступ до ЄС у пунктах мирного плану

Ця ідея, яка перебуває на дуже ранній стадії, задумана як один із варіантів допомоги після чотирьох років боротьби з російським вторгненням. Крім того, зазначають опитані чиновники, таким чином Україна отримає економічну стабільність та інтеграцію із Заходом.

Членство України в ЄС у 2027 році було включено до 20-пунктового мирного плану, який обговорювали Сполучені Штати, Україна та Європейський Союз, заявили дипломати, як захід для забезпечення економічного процвітання України після закінчення війни.

Який варіант вступу обговорюється

Оскільки процедура вступу до ЄС доволі складна, то у європейських колах обговорюються способи її спростити, проте і тимчасово обмежити держави-претенденти в праві голосу у Європарламенті.

"Ми маємо визнати, що перебуваємо в зовсім іншій реальності, ніж тоді, коли правила вступу були вперше розроблені", — сказав один із представників ЄС.

Україна — і, можливо, інші кандидати — швидко приєднаються до ЄС, а потім отримають "поетапний доступ" до виборчих прав, залежно від їхнього прогресу у виконанні критеріїв повного членства, сказав чиновник.

Членство в ЄС, навіть якщо й обмежене, може зробити це більш прийнятним і встановити стабільність, необхідну для завершення необхідних реформ з метою отримання повних прав ЄС, заявили посадовці агенції.

"Європа має інтереси мати Україну в ЄС через нашу власну безпеку. Саме тому нам потрібно шукати креативні рішення — як швидко привести Україну до ЄС. Концепція зворотного членства відображає цю ідею — щоб Україна вступила до ЄС політично, а потім отримала повні права та повноправне членство, коли всі умови будуть виконані", — сказав дипломат ЄС в розмові з Reuters.

Хто може виступити проти вступу України до ЄС

Головна перепона — країни, які багато років крокують до ЄС проходячи важкий етап реформ, як-от Чорногорія чи Албанія. Крім того, зазначають чиновники, ідея, запропонована представниками ЄС, призвела б до скасування традиційного процесу, хоча навіть обмежене членство все одно вимагає згоди урядів ЄС і національних парламентів.

Нагадаємо, членство України в ЄС є одним із 20 пунктів у мирному плані для завершення війни. Зокрема, Володимир Зеленський заявляв, що це одна із ключових гарантій безпеки для України.