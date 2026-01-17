Видео
Главная Новости дня В Европу без очереди — что в ЕС придумали для Украины

В Европу без очереди — что в ЕС придумали для Украины

Дата публикации 17 января 2026 01:10
Украину хотят поскорее принять в ЕС, но пока без права голосования
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Европейская комиссия рассматривает способы позволить быстрое присоединение Украины к ЕС. Это может произойти в рамках мирного соглашения с РФ, но без предоставления Киеву полных прав на членство, которые будут "получены" только после переходных периодов.

Об этом со ссылкой на источники в политических кругах ЕС сообщает Reuters.

Читайте также:

Вступление в ЕС в пунктах мирного плана

Эта идея, которая находится на очень ранней стадии, задумана как один из вариантов помощи после четырех лет борьбы с российским вторжением. Кроме того, отмечают опрошенные чиновники, таким образом Украина получит экономическую стабильность и интеграцию с Западом.

Членство Украины в ЕС в 2027 году было включено в 20-пунктового мирного плана, который обсуждали Соединенные Штаты, Украина и Европейский Союз, заявили дипломаты, как мера для обеспечения экономического процветания Украины после окончания войны.

Какой вариант вступления обсуждается

Поскольку процедура вступления в ЕС довольно сложная, то в европейских кругах обсуждаются способы ее упростить, однако и временно ограничить государства-претенденты в праве голоса в Европарламенте.

"Мы должны признать, что находимся в совсем другой реальности, чем тогда, когда правила вступления были впервые разработаны", — сказал один из представителей ЕС.

Украина — и, возможно, другие кандидаты — быстро присоединятся к ЕС, а затем получат "поэтапный доступ" к избирательным правам, в зависимости от их прогресса в выполнении критериев полного членства, сказал чиновник.

Членство в ЕС, даже если и ограниченное, может сделать это более приемлемым и установить стабильность, необходимую для завершения необходимых реформ с целью получения полных прав ЕС, заявили чиновники агентства.

"Европа имеет интересы иметь Украину в ЕС из-за нашей собственной безопасности. Именно поэтому нам нужно искать креативные решения — как быстро привести Украину в ЕС. Концепция обратного членства отражает эту идею — чтобы Украина вступила в ЕС политически, а затем получила полные права и полноправное членство, когда все условия будут выполнены", — сказал дипломат ЕС в разговоре с Reuters.

Кто может выступить против вступления Украины в ЕС

Главная преграда — страны, которые много лет шагают в ЕС проходя тяжелый этап реформ, например Черногория или Албания. Кроме того, отмечают чиновники, идея, предложенная представителями ЕС, привела бы к отмене традиционного процесса, хотя даже ограниченное членство все равно требует согласия правительств ЕС и национальных парламентов.

Напомним, членство Украины в ЕС является одним из 20 пунктов в мирном плане для завершения войны. В частности, Владимир Зеленский заявлял, что это одна из ключевых гарантий безопасности для Украины.

Еврокомиссия Украина Европа Европарламент ЕС евроинтеграция
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
