Украина хочет четкой даты вступления в ЕС и завершает антикоррупционные реформы

Тарас Качка. Фото: УНИАН

Украина нуждается в четкой дате вступления в Европейский Союз и уже находится на финальном, самом сложном этапе антикоррупционных реформ. В то же время государство ожидает от ЕС не только оценки реформ по принципу заслуг, но и политического обязательства относительно конкретной даты членства.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка во время выступления на форуме в Давосе, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина провела ряд необходимых реформ и хочет конкретики относительно членства в ЕС

Вице-премьер подчеркнул, что Украина уже прошла ключевую часть антикоррупционных изменений и сейчас находится на завершающей стадии этого процесса, который длится с 2014-2015 годов.

По его словам, эффективность антикоррупционной системы подтверждается конкретными результатами за прошлый год: Национальное антикоррупционное бюро начало 737 уголовных производств, Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинула 124 обвинения в отношении 280 человек, а суды вынесли 93 приговора в отношении 130 фигурантов.

"У нас до сих пор много нерешительности среди наших партнеров. И именно поэтому мы действительно обязались действовать. И мы подчеркнули это в документах о процветании, что мы обязуемся ко всем реформам в рамках вступления в ЕС. Мы говорим, что хотим вступления на основе заслуг", — отметил Тарас Качка.

