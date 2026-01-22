Видео
Украина на финальном этапе антикоррупционных реформ и готова к ЕС

Дата публикации 22 января 2026 13:58
Украина хочет четкой даты вступления в ЕС и завершает антикоррупционные реформы
Тарас Качка. Фото: УНИАН

Украина нуждается в четкой дате вступления в Европейский Союз и уже находится на финальном, самом сложном этапе антикоррупционных реформ. В то же время государство ожидает от ЕС не только оценки реформ по принципу заслуг, но и политического обязательства относительно конкретной даты членства.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка во время выступления на форуме в Давосе, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина уже прошла ключевую часть антикоррупционных изменений и сейчас находится на завершающей стадии этого процесса, который длится с 2014-2015 годов.

По его словам, эффективность антикоррупционной системы подтверждается конкретными результатами за прошлый год: Национальное антикоррупционное бюро начало 737 уголовных производств, Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинула 124 обвинения в отношении 280 человек, а суды вынесли 93 приговора в отношении 130 фигурантов.

"У нас до сих пор много нерешительности среди наших партнеров. И именно поэтому мы действительно обязались действовать. И мы подчеркнули это в документах о процветании, что мы обязуемся ко всем реформам в рамках вступления в ЕС. Мы говорим, что хотим вступления на основе заслуг", — отметил Тарас Качка.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС ищут способ, как включить Украину в союз "вне очереди".

Также Владимир Зеленский объяснял, почему членство Украины в ЕС является важным аспектом.

Европейский союз коррупция Тарас Качка реформы Давос евроинтеграция саммит в Давосе 2026
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
