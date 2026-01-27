Максим Жорін висловився щодо можливого членства України в ЄС

Жорін оцінив шанси вступу України до Євросоюзу
Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін оцінив шанси вступу України до Європейського Союзу. Він зазначив, що для нашої країни членство в ЄС це більше політична історія.
Про це Максим Жорін написав на своїй сторінці в Telegram у вівторок, 27 січня.
Жорін про шанси України вступити до ЄС
Жорін зазначив, що на жаль, далеко не всі в Європейському Союзу нам союзники. Водночас він зазначив, що Росія дуже активно працює в цьому напрямку.
За словами командира, чим далі, тим більше урядів виступає проти допомоги Україні, а тим паче проти вступу України до Євросоюзу.
Крім того, Жорін зауважив, що для України членство в ЄС — це більше політична історія, яка, ймовірно, не гарантуватиме навіть вчасне постачання озброєння.
"В реальності не оцінював би шанси вступити до ЄС, як високі — але в цьому і біди немає жодної. Адже практичних гарантій безпеки це нам все одно не дасть. Для України це більше політична історія, яка навряд зможе гарантувати навіть вчасне отримання зброї.
А враховуючи розвиток подій у світі, всі ці міжнародні організації швидше взагалі припинять своє існування, ніж візьмуть нас. Тим більше в їхньому існуванні скоро просто не буде сенсу", — пояснив підполковник ЗСУ.
Зауважимо, що під час сьогоднішньої розмови з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером президент Зеленський зазначив, що Україна говорить про конкретний орієнтир вступу до ЄС і хоче здійснити це у 2027 році, тож розраховує на підтримку такої позиції з боку партнерів.
Нагадаємо, що нещодавно Жорін пояснив, чому не варто недооцінювати російську армію та загрозу "Орєшніка".
Раніше Жорін розповідав, якою має бути чисельність війська для повноцінного захисту України.
Читайте Новини.LIVE!