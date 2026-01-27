Відео
Головна Новини дня Жорін оцінив шанси вступу України до Євросоюзу

Жорін оцінив шанси вступу України до Євросоюзу

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 23:46
Максим Жорін висловився щодо можливого членства України в ЄС
Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: Жорін/Telegram

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін оцінив шанси вступу України до Європейського Союзу. Він зазначив, що для нашої країни членство в ЄС це більше політична історія.

Про це Максим Жорін написав на своїй сторінці в Telegram у вівторок, 27 січня.

Читайте також:

Жорін про шанси України вступити до ЄС

Жорін зазначив, що на жаль, далеко не всі в Європейському Союзу нам союзники. Водночас він зазначив, що Росія дуже активно працює в цьому напрямку.

За словами командира, чим далі, тим більше урядів виступає проти допомоги Україні, а тим паче проти вступу України до Євросоюзу.

Крім того, Жорін зауважив, що для України членство в ЄС — це більше політична історія, яка, ймовірно, не гарантуватиме навіть вчасне постачання озброєння.

"В реальності не оцінював би шанси вступити до ЄС, як високі — але в цьому і біди немає жодної. Адже практичних гарантій безпеки це нам все одно не дасть. Для України це більше політична історія, яка навряд зможе гарантувати навіть вчасне отримання зброї.

А враховуючи розвиток подій у світі, всі ці міжнародні організації швидше взагалі припинять своє існування, ніж візьмуть нас. Тим більше в їхньому існуванні скоро просто не буде сенсу", — пояснив підполковник ЗСУ.

Максим Жорін оцінив шанси вступу України до ЄС
Скриншот повідомлення Жоріна/Telegram

Зауважимо, що під час сьогоднішньої розмови з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером президент Зеленський зазначив, що Україна говорить про конкретний орієнтир вступу до ЄС і хоче здійснити це у 2027 році, тож розраховує на підтримку такої позиції з боку партнерів.

Нагадаємо, що нещодавно Жорін пояснив, чому не варто недооцінювати російську армію та загрозу "Орєшніка".

Раніше Жорін розповідав, якою має бути чисельність війська для повноцінного захисту України.

Європейський союз ЄС війна в Україні Максим Жорін євроінтеграція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
