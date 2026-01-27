Видео
Главная Новости дня Жорин оценил шансы вступления Украины в Евросоюз

Жорин оценил шансы вступления Украины в Евросоюз

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 23:46
Максим Жорин высказался относительно возможного членства Украины в ЕС
Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Жорин/Telegram

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин оценил шансы вступления Украины в Европейский Союз. Он отметил, что для нашей страны членство в ЕС это больше политическая история.

Об этом Максим Жорин написал на своей странице в Telegram во вторник, 27 января.

Читайте также:

Жорин о шансах Украины вступить в ЕС

Жорин отметил, что к сожалению, далеко не все в Европейском Союзе нам союзники. В то же время он отметил, что Россия очень активно работает в этом направлении.

По словам командира, чем дальше, тем больше правительств выступает против помощи Украине, а тем более против вступления Украины в Евросоюз.

Кроме того, Жорин отметил, что для Украины членство в ЕС — это больше политическая история, которая, вероятно, не будет гарантировать даже своевременные поставки вооружения.

"В реальности не оценивал бы шансы вступить в ЕС, как высокие — но в этом и беды нет никакой. Ведь практических гарантий безопасности это нам все равно не даст. Для Украины это больше политическая история, которая вряд ли сможет гарантировать даже своевременное получение оружия.

А учитывая развитие событий в мире, все эти международные организации скорее вообще прекратят свое существование, чем примут нас. Тем более в их существовании скоро просто не будет смысла", — объяснил подполковник ВСУ.

Максим Жорін оцінив шанси вступу України до ЄС
Скриншот сообщения Жорина/Telegram

Заметим, что во время сегодняшнего разговора с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером президент Зеленский отметил, что Украина говорит о конкретном ориентире вступления в ЕС и хочет осуществить это в 2027 году, поэтому рассчитывает на поддержку такой позиции со стороны партнеров.

Напомним, что недавно Жорин объяснил, почему не стоит недооценивать российскую армию и угрозу "Орешника".

Ранее Жорин рассказывал, какой должна быть численность войска для полноценной защиты Украины.

Европейский союз ЕС война в Украине Максим Жорин евроинтеграция
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
