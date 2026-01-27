Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский пригласил канцлера Австрии приехать в Украину

Зеленский пригласил канцлера Австрии приехать в Украину

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 13:54
Зеленский обсудил с канцлером Австрии несколько проблем Украины
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером, в центре которого была ситуация в украинской энергетике. Зеленский отдельно поблагодарил Австрию за решение, принятое на прошлой неделе о выделении средств на поддержку энергетического сектора Украины, и отметил, что во время разговора обсудили и дополнительные форматы помощи для энергосистемы.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Владимир Зеленский обсудил с канцлером Австрии ряд важных вопросов

Также, по словам президента, он ознакомил канцлера с итогами трехсторонних встреч украинской, американской и российской делегаций, которые состоялись на прошлой неделе в Эмиратах. Зеленский уточнил, что основное внимание на этих переговорах было сосредоточено на военных вопросах.

"Прежде всего стороны обсуждали военные вопросы, но также говорили о гарантиях безопасности. Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасности, технологическому и экономическому вкладам",- заявил Владимир Зеленский.

В этом контексте он отметил, что Украина говорит о конкретном ориентире вступления в ЕС и хочет осуществить это в 2027 году, поэтому рассчитывает на поддержку такой позиции со стороны партнеров.

В завершение, как сообщил Зеленский, он пригласил Кристиана Штокера приехать в Украину, чтобы продолжить диалог уже во время личной встречи.

Напомним, также глава государства провел селектор по ситуации в энергосистеме Украины после длительных российских атак.

Отдельно Владимир Зеленский говорил о том, когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Владимир Зеленский переговоры Австрия энергосистема помощь
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации