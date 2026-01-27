Зеленский обсудил с канцлером Австрии несколько проблем Украины

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером, в центре которого была ситуация в украинской энергетике. Зеленский отдельно поблагодарил Австрию за решение, принятое на прошлой неделе о выделении средств на поддержку энергетического сектора Украины, и отметил, что во время разговора обсудили и дополнительные форматы помощи для энергосистемы.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Владимир Зеленский обсудил с канцлером Австрии ряд важных вопросов

Также, по словам президента, он ознакомил канцлера с итогами трехсторонних встреч украинской, американской и российской делегаций, которые состоялись на прошлой неделе в Эмиратах. Зеленский уточнил, что основное внимание на этих переговорах было сосредоточено на военных вопросах.

"Прежде всего стороны обсуждали военные вопросы, но также говорили о гарантиях безопасности. Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасности, технологическому и экономическому вкладам",- заявил Владимир Зеленский.

В этом контексте он отметил, что Украина говорит о конкретном ориентире вступления в ЕС и хочет осуществить это в 2027 году, поэтому рассчитывает на поддержку такой позиции со стороны партнеров.

В завершение, как сообщил Зеленский, он пригласил Кристиана Штокера приехать в Украину, чтобы продолжить диалог уже во время личной встречи.

Напомним, также глава государства провел селектор по ситуации в энергосистеме Украины после длительных российских атак.

Отдельно Владимир Зеленский говорил о том, когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби.