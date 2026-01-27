Зеленський обговорив з канцлером Австрії кілька проблем України

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером, у центрі якої була ситуація в українській енергетиці. Зеленський окремо подякував Австрії за рішення, ухвалене минулого тижня про виділення коштів на підтримку енергетичного сектору України, та зазначив, що під час розмови обговорили й додаткові формати допомоги для енергосистеми.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський обговорив з канцлером Австрії низку важливих питань

Також, за словами президента, він ознайомив канцлера з підсумками тристоронніх зустрічей української, американської та російської делегацій, які відбулися минулого тижня в Еміратах. Зеленський уточнив, що основна увага на цих переговорах була зосереджена на військових питаннях.

"Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки. Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам", — заявив Володимир Зеленський.

У цьому контексті він зазначив, що Україна говорить про конкретний орієнтир вступу до ЄС і хоче здійснити це у 2027 році, тож розраховує на підтримку такої позиції з боку партнерів.

На завершення, як повідомив Зеленський, він запросив Крістіана Штокера приїхати до України, щоб продовжити діалог уже під час особистої зустрічі.

Нагадаємо, також глава держави провів селектор щодо ситуації в енергосистемі України після тривалих російських атак.

Окремо Володимир Зеленський говорив про те, коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.