Яка ситуація в енергосистемі України — Зеленський провів селектор

Зеленський провів селектор — яка ситуація в енергосистемі України
Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 13:13
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський 27 січня провів селектор по ситуації в областях та громадах. Глава держави заслухав доповіді про те, в якому стані зараз енергосистема нашої країни.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Реклама
Читайте також:
Яка ситуація в енергосистемі України
Зеленський розповів, що Міністерство оборони, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі у ніч проти 27 січня. За його словами, ворог запустив 52 дрони і значна частина була спрямована на центр міста.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама