Яка ситуація в енергосистемі України — Зеленський провів селектор

Президент України Володимир Зеленський 27 січня провів селектор по ситуації в областях та громадах. Глава держави заслухав доповіді про те, в якому стані зараз енергосистема нашої країни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Яка ситуація в енергосистемі України

Зеленський розповів, що Міністерство оборони, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі у ніч проти 27 січня. За його словами, ворог запустив 52 дрони і значна частина була спрямована на центр міста.

