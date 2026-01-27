Відео
Головна Новини дня Зеленський провів селектор — яка ситуація в енергосистемі України

Зеленський провів селектор — яка ситуація в енергосистемі України

Дата публікації: 27 січня 2026 13:13
Яка ситуація в енергосистемі України — Зеленський провів селектор
Президент України Володимир Зеленський 27 січня провів селектор по ситуації в областях та громадах. Глава держави заслухав доповіді про те, в якому стані зараз енергосистема нашої країни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Яка ситуація в енергосистемі України

Зеленський розповів, що Міністерство оборони, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі у ніч проти 27 січня. За його словами, ворог запустив 52 дрони і значна частина була спрямована на центр міста. 

Новина доповнюється...

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
