Україні потрібне енергетичне перемир'я, заявив глава ДТЕК

Україна наближається до "гуманітарної катастрофи" після того, як Росія кілька місяців завдавала авіаударів по енергосистемах країни. З цієї причини будь-яка майбутня мирна угода повинна включати припинення вогню на енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, пише Reuters.

Тимченко наголосив, що Росія з жовтня 2025 року веде проти України кампанію "енергетичного терору", завдаючи ударів по електростанціях і пригнічуючи системи ППО.

"Нам необхідне припинення вогню в енергетичній сфері. Припинення вогню щодо енергетичних активів. Як можна говорити про мир і продовжувати нападати на людей, знаючи, що люди замерзають? Як це може відбуватися одночасно", — задався він питанням.

За його словами, Україна вже два тижні переживає період із температурою -15...-20 °С, а Росія завдає ударів по газотранспортних, газосховищних і газодобувних об'єктах.



"Ми близькі до гуманітарної катастрофи. Люди отримують електрику на 3-4 години, потім перерва на 10-15 годин. У нас уже кілька тижнів багатоквартирні будинки залишаються без опалення", — додав Тимченко.

Він пояснив, що Україна тримається завдяки імпорту газу, зокрема зі США, оскільки атаки змусили газові, вугільні та гідроелектростанції працювати нижче своїх потужностей.

Як каже Тимченко, компанія ДТЕК втратила 60-70% своїх генерувальних потужностей і зазнала збитків на сотні мільйонів доларів. Він розповів, що відновлення сектору обійдеться в 65-70 млрд доларів.

"Йдеться скоріше про створення нової енергетичної системи в Україні, а не просто про реконструкцію", — сказав Тимченко.

Також гендиректор ДТЕК заявив, що Україні потрібно прискорити будівництво децентралізованих джерел енергії, включно з новими сонячними електростанціями, зеленими парками і сховищами енергії. Він підкреслив, що децентралізація означає, що по цих об'єктах російським ракетам і дронам буде складніше влучити.

"Ми не можемо розраховувати на підписання мирної угоди. Нам потрібно почати підготовку вже сьогодні", — резюмував він, додавши, що Україна має поповнити запаси критично важливої техніки та зміцнити протиповітряну оборону.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня в Україні зафіксували найскладнішу ситуацію в енергосистемі з часів масштабного блекауту 2022 року.

Також ми писали, що 23 січня мер Києва Віталій Кличко знову закликав киян виїжджати з міста. За його словами, нинішня ситуація може бути ще не найскладнішою.