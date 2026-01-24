Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна наближається до гуманітарної катастрофи, — ДТЕК

Україна наближається до гуманітарної катастрофи, — ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 05:33
Україні потрібне енергетичне перемир'я, заявив глава ДТЕК
Наслідки обстрілу РФ енергетики. Ілюстративне фото: кадр із відео

Україна наближається до "гуманітарної катастрофи" після того, як Росія кілька місяців завдавала авіаударів по енергосистемах країни. З цієї причини будь-яка майбутня мирна угода повинна включати припинення вогню на енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, пише Reuters.

Реклама
Читайте також:

Що розповіли в ДТЕК про стан української енергосистеми

Тимченко наголосив, що Росія з жовтня 2025 року веде проти України кампанію "енергетичного терору", завдаючи ударів по електростанціях і пригнічуючи системи ППО.

"Нам необхідне припинення вогню в енергетичній сфері. Припинення вогню щодо енергетичних активів. Як можна говорити про мир і продовжувати нападати на людей, знаючи, що люди замерзають? Як це може відбуватися одночасно", — задався він питанням.

За його словами, Україна вже два тижні переживає період із температурою -15...-20 °С, а Росія завдає ударів по газотранспортних, газосховищних і газодобувних об'єктах.

"Ми близькі до гуманітарної катастрофи. Люди отримують електрику на 3-4 години, потім перерва на 10-15 годин. У нас уже кілька тижнів багатоквартирні будинки залишаються без опалення", — додав Тимченко.

Він пояснив, що Україна тримається завдяки імпорту газу, зокрема зі США, оскільки атаки змусили газові, вугільні та гідроелектростанції працювати нижче своїх потужностей.

Як каже Тимченко, компанія ДТЕК втратила 60-70% своїх генерувальних потужностей і зазнала збитків на сотні мільйонів доларів. Він розповів, що відновлення сектору обійдеться в 65-70 млрд доларів.

"Йдеться скоріше про створення нової енергетичної системи в Україні, а не просто про реконструкцію", — сказав Тимченко.

Також гендиректор ДТЕК заявив, що Україні потрібно прискорити будівництво децентралізованих джерел енергії, включно з новими сонячними електростанціями, зеленими парками і сховищами енергії. Він підкреслив, що децентралізація означає, що по цих об'єктах російським ракетам і дронам буде складніше влучити.

"Ми не можемо розраховувати на підписання мирної угоди. Нам потрібно почати підготовку вже сьогодні", — резюмував він, додавши, що Україна має поповнити запаси критично важливої техніки та зміцнити протиповітряну оборону.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня в Україні зафіксували найскладнішу ситуацію в енергосистемі з часів масштабного блекауту 2022 року.

Також ми писали, що 23 січня мер Києва Віталій Кличко знову закликав киян виїжджати з міста. За його словами, нинішня ситуація може бути ще не найскладнішою.

Україна сфера енергетики ДТЕК енергосистема війна в Україні відключення світла
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації