Ситуація в енергетиці — Шмигаль висловився про найважчий день після 2022

Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

У четвер, 22 січня, в Україні зафіксували найскладнішу ситуацію в енергосистемі від часу масштабного блекауту в листопаді 2022 року. Через постійні російські обстріли енергетична інфраструктура зазнала критичних пошкоджень

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Реклама

Читайте також:

Енергетична ситуація в Україні залишається складною

Як зазначив міністр, в країні склалася надважка ситуація через пошкодження генераційного обладнання, зруйновані розподільчі мережі та трансформатори, а також постійні атаки ворога по всій енергосистемі.

"Сьогодні в Україні був найважчий день для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Через сукупність факторів, які спричинили постійні обстріли, а саме — пошкодження генераційного обладнання, розбиті розподільчі мережі й трансформатори, постійні атаки ворога по всій енергомережі. Ситуація надважка. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення", — заявив Шмигаль.

Найскладніша ситуація, за словами міністра, спостерігається у столиці, Київській області та на Дніпровщині. Вдень над відновленням теплопостачання в Києві працювали 165 ремонтних бригад, у нічну зміну заступили ще 83. Роботу енергетиків суттєво ускладнюють безпекові умови — цього вечора в столиці пролунала двохтисячна повітряна тривога за час воєнного стану.

Шмигаль наголосив, що суспільство має з розумінням ставитися до складної ситуації та роботи фахівців.

"Розуміємо, що людям надзвичайно важко, дається взнаки втома і стрес від постійних терористичних атак. Але випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше", — сказав міністр.

Заява Дениса Шмигаля. Фото: скриншот з Facebook

Також, як повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, у Києві безперервно тривають роботи з відновлення теплопостачання після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"За добу тепло повернули ще близько 600 будинкам. Наразі без опалення залишаються приблизно 2 600 багатоповерхівок.

Удень на мережах працювали 165 ремонтних бригад, уночі запланована робота ще 83 бригад. До робіт залучені міські аварійні служби, фахівці з інших регіонів та бригади "Укрзалізниці", — написав Кулеба.