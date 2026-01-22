Ситуация в энергетике — Шмыгаль высказался о самом тяжелом дне после 2022

Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

В четверг, 22 января, в Украине зафиксировали самую сложную ситуацию в энергосистеме со времени масштабного блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за постоянных российских обстрелов энергетическая инфраструктура получила критические повреждения

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Как отметил министр, в стране сложилась сверхтяжелая ситуация из-за повреждения генерационного оборудования, разрушенных распределительных сетей и трансформаторов, а также постоянных атак врага по всей энергосистеме.

"Сегодня в Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за совокупности факторов, которые вызвали постоянные обстрелы, а именно — повреждения генерационного оборудования, разбитые распределительные сети и трансформаторы, постоянные атаки врага по всей энергосети. Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения", — заявил Шмыгаль.

Самая сложная ситуация, по словам министра, наблюдается в столице, Киевской области и на Днепровщине. Днем над восстановлением теплоснабжения в Киеве работали 165 ремонтных бригад, в ночную смену заступили еще 83. Работу энергетиков существенно осложняют условия безопасности - этим вечером в столице прозвучала двухтысячная воздушная тревога за время военного положения.

Шмыгаль отметил, что общество должно с пониманием относиться к сложной ситуации и работе специалистов.

"Понимаем, что людям очень трудно, сказывается усталость и стресс от постоянных террористических атак. Но случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее", — сказал министр.

Заявление Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот из Facebook

Также, как сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в Киеве непрерывно продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

"За сутки тепло вернули еще около 600 домам. Сейчас без отопления остаются около 2 600 многоэтажек.

Днем на сетях работали 165 ремонтных бригад, ночью запланирована работа еще 83 бригад. К работам привлечены городские аварийные службы, специалисты из других регионов и бригады "Укрзализныци", — написал Кулеба.