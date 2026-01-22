Отключения 23 января - график Укрэнерго

Девушка во время блэкаута. Иллюстративное фото: УНИАН

В пятницу, 23 января, во всех регионах Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Пост Укрэнерго.

Отключение 23 января

Такие меры связаны с последствиями российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

В энергосистеме сохраняется сложная ситуация, которая может меняться, поэтому время и продолжительность отключений для конкретных адресов рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Энергетики призывают потребителей рационально использовать электроэнергию в часы ее подачи.

Напомним, ранее стало известно, что в столице создали штаб по ликвидации последствий атак РФ на энергетику.

А также сообщалось, что некоторые дома станут объектами критической инфраструктуры.