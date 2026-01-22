Відео
Всі регіони залишаться без світла завтра — графіки Укренерго

Всі регіони залишаться без світла завтра — графіки Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 21:04
Відключення 23 січня - графік Укренерго
Дівчина під час блекауту. Ілюстративне фото: УНІАН

У пʼятницю, 23 січня, в усіх регіонах України буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Відключення 23 січня

Такі заходи пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

В енергосистемі зберігається складна ситуація, яка може змінюватися, тому час і тривалість відключень для конкретних адрес рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію в години її подачі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у столиці створили штаб з ліквідації наслідків атак РФ на енергетику. 

А також повідомлялось, що деякі будинки стануть об'єктами критичної інфраструктури.

сфера енергетики Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
