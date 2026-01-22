Відключення 23 січня - графік Укренерго

Всі регіони залишаться без світла завтра — графіки Укренерго
У пʼятницю, 23 січня, в усіх регіонах України буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.
Про це повідомляє Укренерго у Telegram.
Відключення 23 січня
Такі заходи пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.
В енергосистемі зберігається складна ситуація, яка може змінюватися, тому час і тривалість відключень для конкретних адрес рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.
Енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію в години її подачі.
