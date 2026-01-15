Відео
Головна Новини дня Деякі будинки можуть стати критичною інфраструктурою — деталі

Деякі будинки можуть стати критичною інфраструктурою — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 21:17
Деякі будинки можуть визнати об'єктами критичної інфраструктури — Свириденко
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що деякі будинки можуть стати об'єктами критичної інфраструктури. Йдеться про ті приміщення, які мають електроопалення. Це дасть змогу забезпечити постійний обігрів.

Про це Юлія Свириденко повідомила в Telegram у четвер, 15 січня.

Читайте також:

Будинкам з електроопаленням повернуть тепло

Свириденко анонсувала низку нововведень, які допоможуть налагодити ситуацію з опаленням, водопостачанням та теплом у будинках українців. Зокрема, деякі будинки можуть визнати об'єктами інфраструктури.

"Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до об'єктів критичної інфраструктури — щоб забезпечити постійний обігрів", — повідомила посадовиця.

Деякі будинки визнають об'єктами критичної інфраструктури
Повідомлення Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Свириденко також додала, що енергосистема України перебуває у складному становищі. Інтенсивні російські обстріли та найважча за останні 20 років зима спричинили надзвичайну ситуацію. Уряд продовжує вживати заходів, аби подолати наслідки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Свириденко анонсувала посилення захисту енергосистеми. Міністерка відповіла, як планують це зробити.

Також ми розповідали про те, чому у Києві немає світла по 12 годин. У ДТЕК пояснили ситуацію.

Юлія Свириденко критична інфраструктура опалення енергетика надзвичайна ситуація
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
