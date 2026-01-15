Деякі будинки можуть визнати об'єктами критичної інфраструктури — Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що деякі будинки можуть стати об'єктами критичної інфраструктури. Йдеться про ті приміщення, які мають електроопалення. Це дасть змогу забезпечити постійний обігрів.

Про це Юлія Свириденко повідомила в Telegram у четвер, 15 січня.

Будинкам з електроопаленням повернуть тепло

Свириденко анонсувала низку нововведень, які допоможуть налагодити ситуацію з опаленням, водопостачанням та теплом у будинках українців. Зокрема, деякі будинки можуть визнати об'єктами інфраструктури.

"Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до об'єктів критичної інфраструктури — щоб забезпечити постійний обігрів", — повідомила посадовиця.

Повідомлення Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Свириденко також додала, що енергосистема України перебуває у складному становищі. Інтенсивні російські обстріли та найважча за останні 20 років зима спричинили надзвичайну ситуацію. Уряд продовжує вживати заходів, аби подолати наслідки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Свириденко анонсувала посилення захисту енергосистеми. Міністерка відповіла, як планують це зробити.

Також ми розповідали про те, чому у Києві немає світла по 12 годин. У ДТЕК пояснили ситуацію.