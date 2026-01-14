Посилення захисту енергосистеми в Україні - заява Свириденко

Юлія Свириденко. Фото: Telegram Юлії Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела координаційну нараду, присвячену захисту енергосистеми України. У зустрічі взяли участь міністр оборони, міністр енергетики, командувач Повітряних сил, керівники ключових енергетичних компаній, а також очільники Київської міської військової адміністрації та Київської обласної військової адміністрації.

Про це премʼєрка написала у Telegram у середу, 14 січня.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Посилення захисту енергосистеми в Україні

Під час наради учасники оцінили виконання раніше поставлених завдань і узгодили подальші кроки з посилення захисту енергооб’єктів у тісній координації з військовими. За словами прем’єра, рівень загроз залишається надзвичайно серйозним, що вимагає максимальної готовності всіх елементів системи захисту.

"Звірились щодо виконання попередніх задач. Скоординували зусилля для подальшого забезпечення захисту нашої енергосистеми. Головне, щоб від кожного зараз був необхідний результат для всієї нашої держави, наших міст та громад", — додала Свириденко.

Засідання щодо енергетики. Фото: Юлія Свириденко

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський заявив про введення критичного стану енергетичної інфраструктури країни. Через це було запроваджено режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

До цього у Києві встановили додаткове живлення для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури міста.