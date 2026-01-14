Усиление защиты энергосистемы в Украине - заявление Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: Telegram Юлии Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко провела координационное совещание, посвященное защите энергосистемы Украины. Во встрече приняли участие министр обороны, министр энергетики, командующий Воздушными силами, руководители ключевых энергетических компаний, а также руководители Киевской городской военной администрации и Киевской областной военной администрации.

Об этом премьер написала в Telegram в среду, 14 января.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Усиление защиты энергосистемы в Украине

Во время совещания участники оценили выполнение ранее поставленных задач и согласовали дальнейшие шаги по усилению защиты энергообъектов в тесной координации с военными. По словам премьера, уровень угроз остается чрезвычайно серьезным, что требует максимальной готовности всех элементов системы защиты.

"Сверились по выполнению предыдущих задач. Скоординировали усилия для дальнейшего обеспечения защиты нашей энергосистемы. Главное, чтобы от каждого сейчас был необходимый результат для всего нашего государства, наших городов и общин", — добавила Свириденко.

Заседание по энергетике. Фото: Юлия Свириденко

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о введении критического состояния энергетической инфраструктуры страны. Из-за этого был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

До этого в Киеве установили дополнительное питание для обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры города.