Чрезвычайное положение в энергетике - что это такое

В среду, 14 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание из-за критического состояния энергетической инфраструктуры страны. По итогам было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике.
Чрезвычайное положение в энергетике
Режим ЧС не предусматривает автоматических отключений электроэнергии, а позволяет государству быстрее реагировать на возникающие вызовы.
Главная цель — стабилизировать энергосистему и максимально быстро восстановить поставки.
В рамках нового режима государство получает ряд полномочий:
- вручную ограничивать потребление электроэнергии, вводить аварийные отключения и устанавливать лимиты для крупных потребителей;
- обеспечивать приоритетное снабжение критической инфраструктуры — больниц, водоканалов, связи, военных объектов и транспорта;
- запускать дорогие резервные мощности, такие как дизель- и газотурбинные станции, а также экстренно импортировать электроэнергию.
Кроме того, временно запрещается экспорт электроэнергии, упрощается регулирование рынка для ускорения закупок и ремонтов, централизованно распределяются топливо и материалы, а также ускоряются аварийные ремонты сетей и станций. При необходимости возможно перераспределение мощностей между регионами и генерацией.
Подобные меры уже вводились в Украине во время предыдущих энергетических кризисов.
