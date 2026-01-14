Видео
В Украине вводят чрезвычайное положение в энергетике — что это

В Украине вводят чрезвычайное положение в энергетике — что это

Дата публикации 14 января 2026 21:01
Чрезвычайное положение в энергетике - что это такое
Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

В среду, 14 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание из-за критического состояния энергетической инфраструктуры страны. По итогам было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Что это означает на практике — читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Чрезвычайное положение в энергетике

Режим ЧС не предусматривает автоматических отключений электроэнергии, а позволяет государству быстрее реагировать на возникающие вызовы.

Главная цель — стабилизировать энергосистему и максимально быстро восстановить поставки.

В рамках нового режима государство получает ряд полномочий:

  • вручную ограничивать потребление электроэнергии, вводить аварийные отключения и устанавливать лимиты для крупных потребителей;
  • обеспечивать приоритетное снабжение критической инфраструктуры — больниц, водоканалов, связи, военных объектов и транспорта;
  • запускать дорогие резервные мощности, такие как дизель- и газотурбинные станции, а также экстренно импортировать электроэнергию.

Кроме того, временно запрещается экспорт электроэнергии, упрощается регулирование рынка для ускорения закупок и ремонтов, централизованно распределяются топливо и материалы, а также ускоряются аварийные ремонты сетей и станций. При необходимости возможно перераспределение мощностей между регионами и генерацией.

Подобные меры уже вводились в Украине во время предыдущих энергетических кризисов.

Напомним, что сейчас в столице развернули резервное питание для обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры города.

А ранее премьер Юлия Свириденко раскрыла, когда планируется улучшение ситуации с отключениями электроэнергии в Киеве.

Владимир Зеленский Украина сфера энергетики энергетика энергетики
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
