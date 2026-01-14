В Україні вводять надзвичайний стан в енергетиці — що це таке
У середу, 14 січня, Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду через критичний стан енергетичної інфраструктури країни. За підсумками було ухвалено рішення запровадити режим надзвичайної ситуації в енергетиці.
Що це означає на практиці — читайте у матеріалі Новини.LIVE.
Надзвичайний стан в енергетиці
Режим НС не передбачає автоматичних відключень електроенергії, а дає державі змогу швидше реагувати на виникаючі виклики.
Головна мета — стабілізувати енергосистему та максимально швидко відновити постачання.
У межах нового режиму держава отримує низку повноважень:
- вручну обмежувати споживання електроенергії, вводити аварійні відключення та встановлювати ліміти для великих споживачів;
- забезпечувати пріоритетне постачання критичної інфраструктури — лікарень, водоканалів, зв’язку, військових об’єктів та транспорту;
- запускати дорогі резервні потужності, такі як дизель- та газотурбінні станції, а також екстрено імпортувати електроенергію.
Крім того, тимчасово забороняється експорт електроенергії, спрощується регулювання ринку для прискорення закупівель і ремонтів, централізовано розподіляються паливо та матеріали, а також пришвидшуються аварійні ремонти мереж і станцій. За потреби можливе перерозподілення потужностей між регіонами та генерацією.
Подібні заходи вже вводилися в Україні під час попередніх енергетичних криз.
Нагадаємо, що наразі у столиці розгорнули резервне живлення для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури міста.
А раніше премʼєрка Юлія Свириденко розкрила, коли планується покращення ситуації щодо відключень електроенергії у Києві.
