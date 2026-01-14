Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні вводять надзвичайний стан в енергетиці — що це таке

В Україні вводять надзвичайний стан в енергетиці — що це таке

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 21:01
Надзвичайний стан в енергетиці - що це таке
Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК

У середу, 14 січня, Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду через критичний стан енергетичної інфраструктури країни. За підсумками було ухвалено рішення запровадити режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Що це означає на практиці — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Надзвичайний стан в енергетиці

Режим НС не передбачає автоматичних відключень електроенергії, а дає державі змогу швидше реагувати на виникаючі виклики.

Головна мета — стабілізувати енергосистему та максимально швидко відновити постачання.

У межах нового режиму держава отримує низку повноважень:

  • вручну обмежувати споживання електроенергії, вводити аварійні відключення та встановлювати ліміти для великих споживачів;
  • забезпечувати пріоритетне постачання критичної інфраструктури — лікарень, водоканалів, зв’язку, військових об’єктів та транспорту;
  • запускати дорогі резервні потужності, такі як дизель- та газотурбінні станції, а також екстрено імпортувати електроенергію.

Крім того, тимчасово забороняється експорт електроенергії, спрощується регулювання ринку для прискорення закупівель і ремонтів, централізовано розподіляються паливо та матеріали, а також пришвидшуються аварійні ремонти мереж і станцій. За потреби можливе перерозподілення потужностей між регіонами та генерацією.

Подібні заходи вже вводилися в Україні під час попередніх енергетичних криз.

Нагадаємо, що наразі у столиці розгорнули резервне живлення для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури міста. 

А раніше премʼєрка Юлія Свириденко розкрила, коли планується покращення ситуації щодо відключень електроенергії у Києві.

Володимир Зеленський Україна сфера енергетики енергетика енергетики
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації