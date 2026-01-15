Некоторые дома могут признать объектами критической инфраструктуры — Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что некоторые дома могут стать объектами критической инфраструктуры. Речь идет о тех помещениях, которые имеют электроотопление. Это позволит обеспечить постоянный обогрев.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в четверг, 15 января.

Домам с электроотоплением вернут тепло

Свириденко анонсировала ряд нововведений, которые помогут наладить ситуацию с отоплением, водоснабжением и теплом в домах украинцев. В частности, некоторые дома могут признать объектами инфраструктуры.

"Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры — чтобы обеспечить постоянный обогрев", — сообщила чиновница.

Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

Свириденко также добавила, что энергосистема Украины находится в сложном положении. Интенсивные российские обстрелы и самая тяжелая за последние 20 лет зима вызвали чрезвычайную ситуацию. Правительство продолжает принимать меры, чтобы преодолеть последствия.

