Некоторые дома могут признать объектами критической инфраструктуры — Свириденко

Некоторые дома могут стать критической инфраструктурой — детали
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что некоторые дома могут стать объектами критической инфраструктуры. Речь идет о тех помещениях, которые имеют электроотопление. Это позволит обеспечить постоянный обогрев.
Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в четверг, 15 января.
Домам с электроотоплением вернут тепло
Свириденко анонсировала ряд нововведений, которые помогут наладить ситуацию с отоплением, водоснабжением и теплом в домах украинцев. В частности, некоторые дома могут признать объектами инфраструктуры.
"Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры — чтобы обеспечить постоянный обогрев", — сообщила чиновница.
Свириденко также добавила, что энергосистема Украины находится в сложном положении. Интенсивные российские обстрелы и самая тяжелая за последние 20 лет зима вызвали чрезвычайную ситуацию. Правительство продолжает принимать меры, чтобы преодолеть последствия.
