Украине нужно энергетическое перемирие, заявил глава ДТЭК

Украина приближается к "гуманитарной катастрофе" после того, как Россия несколько месяцев наносила авиаудары по энергосистемам страны. По этой причине любая будущая мирная сделка должна включать прекращение огня на энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, пишет Reuters.

Тимченко подчеркнул, что Россия с октября 2025 года ведет против Украины кампанию "энергетического террора", нанося удары по электростанциям и подавляя системы ПВО.

"Нас необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов. Как можно говорить о мире и продолжать нападать на людей, зная, что люди замерзают? Как это может происходить одновременно", — задался он вопросом.

По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой -15...-20 °С, а Россия наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам.



"Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления", — добавил Тимченко.

Он пояснил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США, поскольку атаки вынудили газовые, угольные и гидроэлектростанции работать ниже своих мощностей.

Как говорит Тимченко, компания ДТЭК потеряла 60-70% своих генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов. Он рассказал, что восстановление сектора обойдется в 65-70 млрд долларов.

"Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции", — сказал Тимченко.

Также гендиректор ДТЭК заявил, что Украине нужно ускорить строительство децентрализованных источников энергии, включая новые солнечные электростанции, зеленые парки и хранилища энергии. Он подчеркнул, что децентрализация означает, что по этим объектам российским ракетам и дронам будет сложнее попасть.

"Мы не можем рассчитывать на подписание мирного соглашения. Нам нужно начать подготовку уже сегодня", — резюмировал он, добавив, что Украина должна пополнить запасы критически важной техники и укрепить противовоздушную оборону.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что 22 января в Украине зафиксировали самую сложную ситуацию в энергосистеме со времен масштабного блекаута в 2022 году.

Также мы писали, что 23 января мэр Киева Виталий Кличко вновь призвал киевлян выезжать из города. По его словам, нынешняя ситуация может быть еще не самой сложной.