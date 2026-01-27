Відео
Україна
Графіки не працюють — в Укренерго заявили про аварійні блекаути

Графіки не працюють — в Укренерго заявили про аварійні блекаути

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 08:58
У кількох областях України запровадили аварійні відключення
Знищений енергетичний об'єкт. Фото: ДТЕК

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. Таке рішення прийняли через ускладнення в енергосистемі, спричинене наслідками російських обстрілів.

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте також:

В Україні ввели аварійні графіки відключень електроенергії

У компанії уточнили, що в регіонах, де застосовують аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки знеструмлень тимчасово не працюють. Енергетики паралельно виконують необхідні роботи, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

В Укренерго наголосили, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі, водночас обстановка може змінюватися залежно від стану мереж і споживання. Жителям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках оператора системи розподілу у своєму регіоні.

Окремо українців закликали економно користуватися електроенергією: якщо світло зараз є, просять зменшити споживання, щоб знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, в Києві створили наметове містечко, де мешканці Троєщини можуть зігрітися, поїсти та зарядити ґаджети.

Також експерти пояснили, які пристрої найбільше перевантажують зарядну станцію.

електроенергія Укренерго енергосистема відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
