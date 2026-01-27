Знищений енергетичний об'єкт. Фото: ДТЕК

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. Таке рішення прийняли через ускладнення в енергосистемі, спричинене наслідками російських обстрілів.

Про це повідомили в Укренерго.

Реклама

Читайте також:

В Україні ввели аварійні графіки відключень електроенергії

У компанії уточнили, що в регіонах, де застосовують аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки знеструмлень тимчасово не працюють. Енергетики паралельно виконують необхідні роботи, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

В Укренерго наголосили, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі, водночас обстановка може змінюватися залежно від стану мереж і споживання. Жителям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках оператора системи розподілу у своєму регіоні.

Окремо українців закликали економно користуватися електроенергією: якщо світло зараз є, просять зменшити споживання, щоб знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, в Києві створили наметове містечко, де мешканці Троєщини можуть зігрітися, поїсти та зарядити ґаджети.

Також експерти пояснили, які пристрої найбільше перевантажують зарядну станцію.