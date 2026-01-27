Видео
Графики не работают — в Укрэнерго заявили об аварийных блэкаутах

Графики не работают — в Укрэнерго заявили об аварийных блэкаутах

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 08:58
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения
Уничтоженный энергетический объект. Фото: ДТЭК

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Такое решение приняли из-за осложнений в энергосистеме, вызванных последствиями российских обстрелов.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

В Украине ввели аварийные графики отключений электроэнергии

В компании уточнили, что в регионах, где применяют аварийные отключения, предварительно обнародованные графики обесточиваний временно не работают. Энергетики параллельно выполняют необходимые работы, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

В Укрэнерго отметили, что аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме, в то же время обстановка может меняться в зависимости от состояния сетей и потребления. Жителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах оператора системы распределения в своем регионе.

Отдельно украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией: если свет сейчас есть, просят уменьшить потребление, чтобы снизить нагрузку на систему.

Напомним, в Киеве создали палаточный городок, где жители Троещины могут согреться, поесть и зарядить гаджеты.

Также эксперты объяснили, какие устройства больше всего перегружают зарядную станцию.

