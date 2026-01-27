Видео
Україна
Видео

Зеленский провел селектор — какая ситуация в энергосистеме

Зеленский провел селектор — какая ситуация в энергосистеме

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 13:13
Какова ситуация в энергосистеме Украины — Зеленский провел селектор
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января провел селектор по ситуации в областях и громадах. Глава государства заслушал доклады о том, в каком состоянии сейчас энергосистема нашей страны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Какова ситуация в энергосистеме Украины

Зеленский рассказал, что Министерство обороны, командование Воздушных сил и региональные власти анализируют обстоятельства удара по Одессе в ночь на 27 января. По его словам, враг запустил 52 дрона и значительная часть была направлена на центр города.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский электроэнергия обстрелы энергосистема война в Украине свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
