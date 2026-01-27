Какова ситуация в энергосистеме Украины — Зеленский провел селектор

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января провел селектор по ситуации в областях и громадах. Глава государства заслушал доклады о том, в каком состоянии сейчас энергосистема нашей страны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Какова ситуация в энергосистеме Украины

Зеленский рассказал, что Министерство обороны, командование Воздушных сил и региональные власти анализируют обстоятельства удара по Одессе в ночь на 27 января. По его словам, враг запустил 52 дрона и значительная часть была направлена на центр города.

