Вступление Украины в ЕС - Навроцкий высказался относительно сроков

Срочная новость

Президент Польши Кароль Навроцкий высказался о вступлении Украины в Европейский союз. Польский лидер заявил, что не давал бы прогнозов относительно окончательной даты присоединения Украины к союзу.

"Зеленский говорит 2027 год, президент Науседа говорит 2030 год. Не хотел бы своего прогноза здесь вбрасывать в эту дискуссию, потому что процесс вступления требует, во-первых, сбалансированности, а с другой стороны, поляки сами знают, как долго занимает время для того, чтобы вступить в Европейский Союз", — сказал Навроцкий.

Новость дополняется...