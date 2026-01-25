Видео
Навроцкий высказался о сроках вступления Украины в ЕС

Навроцкий высказался о сроках вступления Украины в ЕС

Дата публикации 25 января 2026 18:42
Вступление Украины в ЕС - Навроцкий высказался относительно сроков
Президент Польши Кароль Навроцкий высказался о вступлении Украины в Европейский союз. Польский лидер заявил, что не давал бы прогнозов относительно окончательной даты присоединения Украины к союзу.

"Зеленский говорит 2027 год, президент Науседа говорит 2030 год. Не хотел бы своего прогноза здесь вбрасывать в эту дискуссию, потому что процесс вступления требует, во-первых, сбалансированности, а с другой стороны, поляки сами знают, как долго занимает время для того, чтобы вступить в Европейский Союз", — сказал Навроцкий.

Читайте также:

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
