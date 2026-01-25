Вступление Украины в ЭС - Зеленский назвал сроки - Зеленский назвал сроки

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский оценил готовность Украины к вступлению в Европейский союз. Глава государства сообщил, что закрытие всех кластеров, необходимых для интеграции, планируется до 2026 года, а вот полноценное вступление — в 2027 году.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе в воскресенье, 25 января.

