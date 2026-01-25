Вступ України до ЭС — Зеленський назвав терміни

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський оцінив готовність України до вступу в Європейський союз. Глава держави повідомив, що закриття усіх кластерів, необхідних для інтеграції, планується до 2026 року, а ось повноцінний вступ — 2027 року.

Про це український лідер заявив під час пресконференції у Вільнюсі в неділю, 25 січня.

