Програма PURL — Зеленський висловився про постачання ракет для ППО

Ракети для ППО — Зеленський оцінив результати програми PURL
Дата публікації: 25 січня 2026 17:50
Термінова новина
Президент Володимир Зеленський оцінив результати програми PURL, яка дозволяє постачати зброю до України, зокрема ракети для систем ППО.
Про це глава держави заявив під час пресконференції у Вільнюсі в неділю, 25 січня.
Крім того, президент зазначив, що обговорив подальшу співпрацю в рамках PURL та SAFE із президентами Польщі та Литви.
Новина доповнюється...
