Програма PURL — Зеленський висловився про постачання ракет для ППО

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський оцінив результати програми PURL, яка дозволяє постачати зброю до України, зокрема ракети для систем ППО.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у Вільнюсі в неділю, 25 січня.

Крім того, президент зазначив, що обговорив подальшу співпрацю в рамках PURL та SAFE із президентами Польщі та Литви.

