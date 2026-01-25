Зеленського у Вільнюсі зустріли оплесками — про що говорив президент

Зеленський виступив у Вільнюсі — його зустріли оплесками
Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою у Вільнюсі. Його зустріли тривалими оплесками.
Трансляцію виступу президента дивіться в ефірі Новини.LIVE.
Виступ Зеленського у Вільнюсі
Виступ Зеленського у Вільнюсі під час заходів із вшанування пам’яті загиблих у Січневому повстанні зустріли тривалими оплесками.
"Люди мають значення, нації мають значення, культури мають значення. Росія значення не має, бо той, хто проти народів, історично завжди програє", — наголосив український президент.
Зазначимо, месу у Вільнюській катедрі відвідують президент Польщі Кароль Навроцький, президент Литви Гітанас Науседа, президент України Володимир Зеленський, перші леді Польщі Марта Навроцька, Литви Діана Науседене та України Олена Зеленська. Там відзначають 163-тю річницю Січневого повстання.
Нагадаємо, 25 січня Зеленський разом з дружиною прибув до Литви. Цю поїздку глава держави здійснив у свій день народження.
Український лідер зустрівся з президентом Литви. Вони поговорили про енергетику та потреба України.
А Олена Зеленська показала кадри прийому у Вільнюсі. Цей візит задумано як частину системної регіональної координації на тлі війни та загроз безпеці в Європі.
Читайте Новини.LIVE!