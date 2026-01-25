Зеленського у Вільнюсі зустріли оплесками — про що говорив президент

Президент України в Литві. Фото: АР

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою у Вільнюсі. Його зустріли тривалими оплесками.

Виступ Зеленського у Вільнюсі

Виступ Зеленського у Вільнюсі під час заходів із вшанування пам’яті загиблих у Січневому повстанні зустріли тривалими оплесками.

"Люди мають значення, нації мають значення, культури мають значення. Росія значення не має, бо той, хто проти народів, історично завжди програє", — наголосив український президент.

Зазначимо, месу у Вільнюській катедрі відвідують президент Польщі Кароль Навроцький, президент Литви Гітанас Науседа, президент України Володимир Зеленський, перші леді Польщі Марта Навроцька, Литви Діана Науседене та України Олена Зеленська. Там відзначають 163-тю річницю Січневого повстання.

Нагадаємо, 25 січня Зеленський разом з дружиною прибув до Литви. Цю поїздку глава держави здійснив у свій день народження.

Український лідер зустрівся з президентом Литви. Вони поговорили про енергетику та потреба України.

А Олена Зеленська показала кадри прийому у Вільнюсі. Цей візит задумано як частину системної регіональної координації на тлі війни та загроз безпеці в Європі.