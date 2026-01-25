Відео
Зеленський виступив у Вільнюсі — його зустріли оплесками

Зеленський виступив у Вільнюсі — його зустріли оплесками

Дата публікації: 25 січня 2026 14:52
Зеленського у Вільнюсі зустріли оплесками — про що говорив президент
Президент України в Литві. Фото: АР

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою у Вільнюсі. Його зустріли тривалими оплесками.

Трансляцію виступу президента дивіться в ефірі Новини.LIVE

Читайте також:

Виступ Зеленського у Вільнюсі

Виступ Зеленського у Вільнюсі під час заходів із вшанування пам’яті загиблих у Січневому повстанні зустріли тривалими оплесками. 

"Люди мають значення, нації мають значення, культури мають значення. Росія значення не має, бо той, хто проти народів, історично завжди програє", — наголосив український президент. 

Зазначимо, месу у Вільнюській катедрі відвідують президент Польщі Кароль Навроцький, президент Литви Гітанас Науседа, президент України Володимир Зеленський, перші леді Польщі Марта Навроцька, Литви Діана Науседене та України Олена Зеленська. Там відзначають 163-тю річницю Січневого повстання.

Нагадаємо, 25 січня Зеленський разом з дружиною прибув до Литви. Цю поїздку глава держави здійснив у свій день народження.

Український лідер зустрівся з президентом Литви. Вони поговорили про енергетику та потреба України. 

А Олена Зеленська показала кадри прийому у Вільнюсі. Цей візит задумано як частину системної регіональної координації на тлі війни та загроз безпеці в Європі.

Володимир Зеленський Гітанас Науседа Литва переговори візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
