Зеленський прибув до Вільнюса для зустрічі з лідерами Литви та Польщі

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з офіційним візитом до Вільнюса. Цю поїздку глава держави здійснив у свій день народження.

Глава держави візьме участь у заходах, присвячених річниці Січневого повстання, повідомили в Офісі президента.

Володимир Зеленський здійснює поїздку до Литви в символічну дату для країн Балтії та всього регіону. Крім урочистої частини, візит Зеленського до Вільнюса має та насичену політичну програму. Заплановані переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою, а також зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Переговори відбудуться у форматі Люблінського трикутника, за підсумками яких очікується спільна пресконференція лідерів України, Литви та Польщі. У Києві підкреслюють, що такі зустрічі залишаються важливим майданчиком для координації позицій та зміцнення регіонального партнерства.

Зеленський підкреслив, що захист піднебіння залишається ключовим пріоритетом, а потреба в ракетах для систем ППО має щоденний характер.

"Головні цілі, за якими зараз б'є Росія, — це енергетика, критична інфраструктура і житлові будинки. Тільки за цей тиждень вони випустили понад 1700 ударних дронів, понад 1380 керованих авіабомб та десятки ракет різних типів. Тому ракети для ППО потрібні щодня, і ми продовжуємо працювати з Америкою", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, у неділю, 25 січня, президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 48 років.

Тим часом міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про критичні пошкодження української енергосистеми.