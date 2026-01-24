Ситуація в енергетиці України 24 січня — у яких регіонах найважче

Денис Шмигаль на засіданні Штабу. Фото: facebook.com/dshmyhal

Постійні масовані атаки Росії по енергетичній інфраструктурі не дозволяють стабілізувати ситуацію з електропостачанням в Україні. Енергосистема працює в умовах дефіциту потужності та не встигає повноцінно відновлюватися після ударів.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у Telegram в суботу, 24 січня.

"Вночі Україна пережила чергову масовану атаку Росії. Ворог цілив по енергетиці, теплопостачанню та іншій цивільній інфраструктурі Київщини, Харківщини, Чернігівщини та інших регіонів", — зазначив Шмигаль.

Міністр заслухав доповіді енергетичних компаній та профільних служб щодо ліквідації наслідків атак і темпів відновлювальних робіт. Він наголосив, що ситуація зі світлом залишається складною через постійні удари ворога.

"Постійні атаки ворога, на жаль, не дають стабілізувати ситуацію. Енергосистема не встигає відновитися. Без світла в столиці через екстрені відключення – понад 800 тисяч абонентів. Дефіцит потужності зберігається. Працюємо з партнерами над його зменшенням", — підкреслив очільник Міненерго.

Шмигаль також повідомив, що протягом останніх днів з одного з хабів Міністерства енергетики розподілили понад 143 тонни гуманітарної допомоги. Йдеться, зокрема, про генератори, трансформатори, кабелі та насоси.

"Це обладнання критично важливе для стабілізації роботи підприємств. Допомога надійшла енергетикам Києва та області, Сумщини, Харківщини та іншим регіонам. Плануємо передати частину генераторів від міжнародних партнерів у пункти обігріву ДСНС, аби забезпечити людей електрикою у період відключень", — поінформував міністр.

За його словами, Україна також очікує на додаткове обладнання від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії та Польщі.

Україна отримала допомогу від Чехії

Глава МЗС України Андрій Сибіга у Facebook повідомив, що чеська ініціатива Dárek pro Putina лише за декілька днів зібрала понад 3,8 млн доларів на генератори та акумулятори для Києва. У суботу організатори повідомили, що сума збору вже сягнула 80 млн чеських крон.

Також наступного тижня до Харкова мають доставити 49 генераторів різної потужності, зібраних за підтримки чеської громадської організації Post Bellum. Крім того, вже завтра до Київської області надійдуть 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для пунктів незламності завдяки допомозі Середньочеського краю.

Частину коштів Чехія спрямувала й на посилення кібербезпеки поліції Києва.

"Це приклад справжньої солідарності. Чехія демонструє, що підтримка України — це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість", — наголосив Сибіга.

Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: скриншот з Facebook

Яка ситуація в Києві

Тим часом, як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, у Києві зберігається особливо складна ситуація в енергосистемі: без теплопостачання залишаються понад 3200 багатоповерхових будинків

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи у столиці тривають цілодобово. До ліквідації наслідків пошкоджень залучено понад 160 ремонтних бригад, серед яких 35 бригад "Укрзалізниці", 20 — з Київської області, а також понад 25 бригад із Вінницької, Рівненської, Волинської, Миколаївської, Львівської, Одеської та Закарпатської областей. Водопостачання в оселях киян уже відновлено.

Крім того, в окремих районах Києва ДСНС за дорученням Уряду розгортає систему підтримки населення, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Наразі підготовлено до роботи 41 польову кухню, з яких чотири вже функціонують і забезпечують харчування працівників ДСНС — фахівців, відряджених з різних регіонів України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. Ще 37 кухонь готові до екстреного розгортання по місту.

Загалом у Києві працює 56 точок видачі гарячої їжі. Харчування готують представники World Central Kitchen та Червоного Хреста, з якими ДСНС уклала меморандум про співпрацю. За тиждень мешканцям столиці видали понад 26 тисяч порцій гарячої їжі.

У Київській області допомога також триває. У Броварах працює фудтрак, який забезпечує до 16 тисяч порцій їжі на добу, а в Ірпені курсує потяг-кухня "Укрзалізниці", що щоденно готує та роздає близько 4 тисяч порцій.

Нагадаємо, в ніч проти 24 січня російська армія завдала масованого удару по енергетиці України.

Керівнк Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ намагається відрізати Київ від електропостачання.