Ситуация в энергетике Украины 24 января — в каких регионах тяжелее всего

Денис Шмыгаль на заседании Штаба. Фото: facebook.com/dshmyhal

Постоянные массированные атаки России по энергетической инфраструктуре не позволяют стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Украине. Энергосистема работает в условиях дефицита мощности и не успевает полноценно восстанавливаться после ударов.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram в субботу, 24 января.

В каких регионах самая сложная ситуация в энергетике

"Ночью Украина пережила очередную массированную атаку России. Враг целился по энергетике, теплоснабжению и другой гражданской инфраструктуре Киевщины, Харьковщины, Черниговщины и других регионов", — отметил Шмыгаль.

Министр заслушал доклады энергетических компаний и профильных служб по ликвидации последствий атак и темпов восстановительных работ. Он подчеркнул, что ситуация со светом остается сложной из-за постоянных ударов врага.

"Постоянные атаки врага, к сожалению, не дают стабилизировать ситуацию. Энергосистема не успевает восстановиться. Без света в столице из-за экстренных отключений — более 800 тысяч абонентов. Дефицит мощности сохраняется. Работаем с партнерами над его уменьшением", — подчеркнул глава Минэнерго.

Шмыгаль также сообщил, что в течение последних дней с одного из хабов Министерства энергетики распределили более 143 тонн гуманитарной помощи. Речь идет, в частности, о генераторах, трансформаторах, кабелях и насосах.

"Это оборудование критически важно для стабилизации работы предприятий. Помощь поступила энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам. Планируем передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений", — сообщил министр.

По его словам, Украина также ожидает дополнительное оборудование от Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии и Польши.

Украина получила помощь от Чехии

Глава МИД Украины Андрей Сибига в Facebook сообщил, что чешская инициатива Dárek pro Putina всего за несколько дней собрала более 3,8 млн долларов на генераторы и аккумуляторы для Киева. В субботу организаторы сообщили, что сумма сбора уже достигла 80 млн чешских крон.

Также на следующей неделе в Харьков должны доставить 49 генераторов различной мощности, собранных при поддержке чешской общественной организации Post Bellum. Кроме того, уже завтра в Киевскую область поступят 40 аккумуляторных станций и 1500 удлинителей для пунктов несокрушимости благодаря помощи Среднечешского края.

Часть средств Чехия направила и на усиление кибербезопасности полиции Киева.

"Это пример настоящей солидарности. Чехия демонстрирует, что поддержка Украины — это не только слова, а конкретные действия, которые спасают жизни и укрепляют нашу устойчивость", — подчеркнул Сибига.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот из Facebook

Какова ситуация в Киеве

Тем временем, как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, в Киеве сохраняется особо сложная ситуация в энергосистеме: без теплоснабжения остаются более 3200 многоэтажных домов

По его словам, аварийно-восстановительные работы в столице продолжаются круглосуточно. К ликвидации последствий повреждений привлечено более 160 ремонтных бригад, среди которых 35 бригад "Укрзализныци", 20 — из Киевской области, а также более 25 бригад из Винницкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Львовской, Одесской и Закарпатской областей. Водоснабжение в домах киевлян уже восстановлено.

Кроме того, в отдельных районах Киева ГСЧС по поручению Правительства разворачивает систему поддержки населения, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Сейчас подготовлена к работе 41 полевая кухня, из которых четыре уже функционируют и обеспечивают питание работников ГСЧС — специалистов, командированных из разных регионов Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. Еще 37 кухонь готовы к экстренному развертыванию по городу.

Всего в Киеве работает 56 точек выдачи горячей еды. Питание готовят представители World Central Kitchen и Красного Креста, с которыми ГСЧС заключила меморандум о сотрудничестве. За неделю жителям столицы выдали более 26 тысяч порций горячей пищи.

В Киевской области помощь также продолжается. В Броварах работает фудтрак, который обеспечивает до 16 тысяч порций еды в сутки, а в Ирпене курсирует поезд-кухня "Укрзализныци", который ежедневно готовит и раздает около 4 тысяч порций.

Напомним, в ночь на 24 января российская армия нанесла массированный удар по энергетике Украины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ пытается отрезать Киев от электроснабжения.