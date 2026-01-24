Видео
Главная Новости дня Власти сообщили о ситуации в энергетике — где сложнее всего

Власти сообщили о ситуации в энергетике — где сложнее всего

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 22:22
Ситуация в энергетике Украины 24 января — в каких регионах тяжелее всего
Денис Шмыгаль на заседании Штаба. Фото: facebook.com/dshmyhal

Постоянные массированные атаки России по энергетической инфраструктуре не позволяют стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Украине. Энергосистема работает в условиях дефицита мощности и не успевает полноценно восстанавливаться после ударов.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram в субботу, 24 января.

В каких регионах самая сложная ситуация в энергетике

"Ночью Украина пережила очередную массированную атаку России. Враг целился по энергетике, теплоснабжению и другой гражданской инфраструктуре Киевщины, Харьковщины, Черниговщины и других регионов", — отметил Шмыгаль.

Министр заслушал доклады энергетических компаний и профильных служб по ликвидации последствий атак и темпов восстановительных работ. Он подчеркнул, что ситуация со светом остается сложной из-за постоянных ударов врага.

"Постоянные атаки врага, к сожалению, не дают стабилизировать ситуацию. Энергосистема не успевает восстановиться. Без света в столице из-за экстренных отключений — более 800 тысяч абонентов. Дефицит мощности сохраняется. Работаем с партнерами над его уменьшением", — подчеркнул глава Минэнерго.

Шмыгаль также сообщил, что в течение последних дней с одного из хабов Министерства энергетики распределили более 143 тонн гуманитарной помощи. Речь идет, в частности, о генераторах, трансформаторах, кабелях и насосах.

"Это оборудование критически важно для стабилизации работы предприятий. Помощь поступила энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам. Планируем передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений", — сообщил министр.

По его словам, Украина также ожидает дополнительное оборудование от Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии и Польши.

Украина получила помощь от Чехии

Глава МИД Украины Андрей Сибига в Facebook сообщил, что чешская инициатива Dárek pro Putina всего за несколько дней собрала более 3,8 млн долларов на генераторы и аккумуляторы для Киева. В субботу организаторы сообщили, что сумма сбора уже достигла 80 млн чешских крон.

Также на следующей неделе в Харьков должны доставить 49 генераторов различной мощности, собранных при поддержке чешской общественной организации Post Bellum. Кроме того, уже завтра в Киевскую область поступят 40 аккумуляторных станций и 1500 удлинителей для пунктов несокрушимости благодаря помощи Среднечешского края.

Часть средств Чехия направила и на усиление кибербезопасности полиции Киева.

"Это пример настоящей солидарности. Чехия демонстрирует, что поддержка Украины — это не только слова, а конкретные действия, которые спасают жизни и укрепляют нашу устойчивость", — подчеркнул Сибига.

Україна отримала допомогу від Чехії
Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот из Facebook

Какова ситуация в Киеве

Тем временем, как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, в Киеве сохраняется особо сложная ситуация в энергосистеме: без теплоснабжения остаются более 3200 многоэтажных домов

По его словам, аварийно-восстановительные работы в столице продолжаются круглосуточно. К ликвидации последствий повреждений привлечено более 160 ремонтных бригад, среди которых 35 бригад "Укрзализныци", 20 — из Киевской области, а также более 25 бригад из Винницкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Львовской, Одесской и Закарпатской областей. Водоснабжение в домах киевлян уже восстановлено.

Кроме того, в отдельных районах Киева ГСЧС по поручению Правительства разворачивает систему поддержки населения, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Сейчас подготовлена к работе 41 полевая кухня, из которых четыре уже функционируют и обеспечивают питание работников ГСЧС — специалистов, командированных из разных регионов Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. Еще 37 кухонь готовы к экстренному развертыванию по городу.

Всего в Киеве работает 56 точек выдачи горячей еды. Питание готовят представители World Central Kitchen и Красного Креста, с которыми ГСЧС заключила меморандум о сотрудничестве. За неделю жителям столицы выдали более 26 тысяч порций горячей пищи.

В Киевской области помощь также продолжается. В Броварах работает фудтрак, который обеспечивает до 16 тысяч порций еды в сутки, а в Ирпене курсирует поезд-кухня "Укрзализныци", который ежедневно готовит и раздает около 4 тысяч порций.

Напомним, в ночь на 24 января российская армия нанесла массированный удар по энергетике Украины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ пытается отрезать Киев от электроснабжения.

Денис Шмыгаль Киев Минэнерго Андрей Сибига Юлия Свириденко энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
