Зеленский прибыл в Вильнюс для встречи с лидерами Литвы и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Вильнюс. Эту поездку глава государства совершил в свой день рождения.

Глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине Январского восстания, сообщили в Офисе президента.

Владимир Зеленский совершает поездку в Литву в символическую дату для стран Балтии и всего региона. Помимо торжественной части, визит Зеленского в Вильнюсе имеет и насыщенную политическую программу. Запланированы переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также встреча с президентом Польши Каролем Навроцким.

Переговоры пройдут в формате Люблинского треугольника, по итогам которых ожидается совместная пресс-конференция лидеров Украины, Литвы и Польши. В Киеве подчеркивают, что такие встречи остаются важной площадкой для координации позиций и укрепления регионального партнерства.

Зеленский подчеркнул, что защита неба остается ключевым приоритетом, а потребность в ракетах для систем ПВО носит ежедневный характер.

"Главные цели, по которым сейчас бьет Россия, — это энергетика, критическая инфраструктура и жилые дома. Только за эту неделю они выпустили более 1700 ударных дронов, свыше 1380 управляемых авиабомб и десятки ракет разных типов. Поэтому ракеты для ПВО нужны каждый день, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы защита нашего неба была сильнее", — заявил Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 25 января, Президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 48 лет.

Тем временем министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о критических повреждениях украинской энергосистемы.