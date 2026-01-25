Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский с женой в свой день рождения прибыл в Литву

Зеленский с женой в свой день рождения прибыл в Литву

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 09:54
Зеленский прибыл в Вильнюс для встречи с лидерами Литвы и Польши
Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: скриншот Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Вильнюс. Эту поездку глава государства совершил в свой день рождения. 

Глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине Январского восстания, сообщили в Офисе президента

Реклама
Читайте также:

Поездка президента Украины в Вильнюс

Владимир Зеленский совершает поездку в Литву в символическую дату для стран Балтии и всего региона. Помимо торжественной части, визит Зеленского в Вильнюсе имеет и насыщенную политическую программу. Запланированы переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также встреча с президентом Польши Каролем Навроцким. 

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский с Еленой Зеленской в Вильнюсе. Фото: скриншот Telegram

Переговоры пройдут в формате Люблинского треугольника, по итогам которых ожидается совместная пресс-конференция лидеров Украины, Литвы и Польши. В Киеве подчеркивают, что такие встречи остаются важной площадкой для координации позиций и укрепления регионального партнерства.

Зеленский подчеркнул, что защита неба остается ключевым приоритетом, а потребность в ракетах для систем ПВО носит ежедневный характер. 

"Главные цели, по которым сейчас бьет Россия, — это энергетика, критическая инфраструктура и жилые дома. Только за эту неделю они выпустили более 1700 ударных дронов, свыше 1380 управляемых авиабомб и десятки ракет разных типов. Поэтому ракеты для ПВО нужны каждый день, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы защита нашего неба была сильнее", — заявил Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 25 января, Президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 48 лет

Тем временем министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о критических повреждениях украинской энергосистемы. 

Владимир Зеленский Польша Литва Елена Зеленская Вильнюс
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации