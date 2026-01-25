Зеленська показала, як президентське подружжя України прийняли в Литві

Володимир Зеленський із дружиною, президентом Литви та його дружиною. Фото: Telegram Олени Зеленської

У Вільнюсі відбувається урочистий захід за участю президентів двох країн. Володимир Зеленський візьме участь у заходах, які присвячені річниці Січневого повстання.

Перша леді України Олена Зеленська на своєму Telegram-каналі опублікувала фотографії прийому у Вільнюсі.

Президент України здійснює робочий візит до Вільнюса в символічну дату для країн Балтії та всього регіону. Поїздка має не тільки церемоніальний характер: у Києві наголошують, що візит задумано як частину системної регіональної координації на тлі війни, що триває, та загроз безпеці в Європі.

Олена Зеленська, Володимир Зеленський та Гітанас Науседа з дружиною. Фото: Telegram Олени Зеленської

Зеленська поруч із Президентом України

Окрім участі в пам'ятних заходах, програма візиту передбачає політичні переговори. Заплановано зустрічі Зеленського з президентом Литви Гітанасом Науседою та главою Польщі Каролем Навроцьким. Переговори відбудуться у форматі Люблінського трикутника. Перша леді України Олена Зеленська наголосила на значенні підтримки з боку Литви та всього регіону.

Володимир Зеленський у Вільнюсі. Фото: Telegram Олени Зеленської

"Дуже цінуємо підтримку Литви, наші стосунки й загалом зв'язки України та українців із литовським суспільством. Безпека у нас може бути тільки спільною — у наших держав, у наших народів. Дякую всім, чиї серця з нами, з нашими людьми", — написала Зеленська.

Нагадаємо, раніше стали відомі головні теми, які президент України збирається обговорити на зустрічі у Вільнюсі.

Володимир Зеленський не став відкладати поїздку до Литви, яку він здійснив у свій 48 день народження.