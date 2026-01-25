Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Олена Зеленська показала кадри прийому у Вільнюсі

Олена Зеленська показала кадри прийому у Вільнюсі

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 13:18
Зеленська показала, як президентське подружжя України прийняли в Литві
Володимир Зеленський із дружиною, президентом Литви та його дружиною. Фото: Telegram Олени Зеленської

У Вільнюсі відбувається урочистий захід за участю президентів двох країн. Володимир Зеленський візьме участь у заходах, які присвячені річниці Січневого повстання.

Перша леді України Олена Зеленська на своєму Telegram-каналі опублікувала фотографії прийому у Вільнюсі.

Реклама
Читайте також:

Президент України здійснює робочий візит до Вільнюса в символічну дату для країн Балтії та всього регіону. Поїздка має не тільки церемоніальний характер: у Києві наголошують, що візит задумано як частину системної регіональної координації на тлі війни, що триває,  та загроз безпеці в Європі.

Елена Зеленская
Олена Зеленська, Володимир Зеленський та Гітанас Науседа з дружиною. Фото: Telegram Олени Зеленської

Зеленська поруч із Президентом України

Окрім участі в пам'ятних заходах, програма візиту передбачає політичні переговори. Заплановано зустрічі Зеленського з президентом Литви Гітанасом Науседою та главою Польщі Каролем Навроцьким. Переговори відбудуться у форматі Люблінського трикутника. Перша леді України Олена Зеленська наголосила на значенні підтримки з боку Литви та всього регіону.

Владимир Зеленский
Володимир Зеленський у Вільнюсі. Фото: Telegram Олени Зеленської

"Дуже цінуємо підтримку Литви, наші стосунки й загалом зв'язки України та українців із литовським суспільством. Безпека у нас може бути тільки спільною — у наших держав, у наших народів. Дякую всім, чиї серця з нами, з нашими людьми", — написала Зеленська.

Нагадаємо, раніше стали відомі головні теми, які президент України збирається обговорити на зустрічі у Вільнюсі.

Володимир Зеленський не став відкладати поїздку до Литви, яку він здійснив у свій 48 день народження.

Володимир Зеленський Гітанас Науседа Литва Олена Зеленська Кароль Навроцький
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації