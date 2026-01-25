Видео
Главная Новости дня Елена Зеленская показала кадры приема в Вильнюсе

Елена Зеленская показала кадры приема в Вильнюсе

Дата публикации 25 января 2026 13:18
Зеленская показала, как президентскую чету Украины приняли в Литве
Владимир Зеленский с женой, президентом Литвы и его супругой. Фото: Telegram Елены Зеленской

В Вильнюсе проходит торжественный прием с участием президентов двух стран. Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях, которые посвящены годовщине Январского восстания. 

Первая леди Украины Елена Зеленская на своем Telegram-канале опубликовала фотографии приема в Вильнюсе. 

Президент Украины совершает рабочий визит в Вильнюс в символическую дату для стран Балтии и всего региона. Поездка носит не только церемониальный характер: в Киеве подчеркивают, что визит задуман как часть системной региональной координации на фоне продолжающейся войны и угроз безопасности в Европе.

Елена Зеленская
Елена Зеленская, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа с женой. Фото: Telegram Елены Зеленской

Зеленская рядом с Президентом Украины

Помимо участия в памятных мероприятиях, программа визита включает политические переговоры. Запланированы встречи Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Польши Каролем Навроцким. Переговоры пройдут в формате Люблинского треугольника.  Первая леди Украины Елена Зеленская подчеркнула значение поддержки со стороны Литвы и всего региона. 

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Фото: Telegram Елены Зеленской

"Очень ценим поддержку Литвы, наши отношения и в целом связи Украины и украинцев с литовским обществом. Безопасность у нас может быть только общей — у наших государств, у наших народов. Спасибо всем, чьи сердца с нами, с нашими людьми", — написала Зеленская.

Напомним, ранее стали известны главные темы, которые президент Украины собирается обсудить на встрече в Вильнюсе. 

Владимир Зеленский не стал откладывать поездку в Литву, которую он совершил в свой 48 день рождения

Владимир Зеленский Гитанас Науседа Литва Елена Зеленская Кароль Навроцкий
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
