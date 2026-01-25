Зеленского в Вильнюсе встретили аплодисментами — о чем говорил президент

Президент Украины в Литве. Фото: АР

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Вильнюсе. Его встретили продолжительными аплодисментами.

Выступление Зеленского в Вильнюсе

Выступление Зеленского в Вильнюсе во время мероприятий по чествованию памяти погибших в Январском восстании встретили продолжительными аплодисментами.

"Люди имеют значение, нации имеют значение, культуры имеют значение. Россия значения не имеет, потому что тот, кто против народов, исторически всегда проигрывает", — подчеркнул украинский президент.

Отметим, мессу в Вильнюсской кафедре посещают президент Польши Кароль Навроцкий, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Украины Владимир Зеленский, первые леди Польши Марта Навроцкая, Литвы Диана Науседене и Украины Елена Зеленская. Там отмечают 163-ю годовщину Январского восстания.

Напомним, 25 января Зеленский вместе с женой прибыл в Литву. Эту поездку глава государства совершил в свой день рождения.

Украинский лидер встретился с президентом Литвы. Они поговорили об энергетике и потребность Украины.

А Елена Зеленская показала кадры приема в Вильнюсе. Этот визит задуман как часть системной региональной координации на фоне войны и угроз безопасности в Европе.