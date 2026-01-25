Программа PURL -— Зеленский высказался о поставках ракет для ПВО

Ракеты для ПВО — Зеленский оценил результаты программы PURL
Дата публикации 25 января 2026 17:50
Президент Владимир Зеленский оценил результаты программы PURL, которая позволяет поставлять оружие в Украину, в частности ракеты для систем ПВО.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе в воскресенье, 25 января.
Кроме того, президент отметил, что обсудил дальнейшее сотрудничество в рамках PURL и SAFE с президентами Польши и Литвы.
Новость дополняется...
