Программа PURL -— Зеленский высказался о поставках ракет для ПВО

Україна
Ракеты для ПВО — Зеленский оценил результаты программы PURL

Ua ru
25 января 2026 17:50
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский оценил результаты программы PURL, которая позволяет поставлять оружие в Украину, в частности ракеты для систем ПВО.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе в воскресенье, 25 января.

Кроме того, президент отметил, что обсудил дальнейшее сотрудничество в рамках PURL и SAFE с президентами Польши и Литвы.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Автор:
Мария Коробова
