Закінчення війни в Україні — Зеленський сказав, коли буде відома дата

Президент України Володимир Зеленський відповів, коли стане відома дата завершення війни. За його словами, для цього перш за все Україна має отримати конкретні гарантії безпеки.

"Це закінчення війни в Україні і закінчення потенційної війни в Європі, тому що це будуть гарантії для України як частини майбутнього ЄС", — сказав Зеленський.

