Закінчення війни в Україні — Зеленський сказав, коли буде відома дата

Зеленський сказав, коли буде відома дата закінчення війни
Дата публікації: 25 січня 2026 18:03
Президент України Володимир Зеленський відповів, коли стане відома дата завершення війни. За його словами, для цього перш за все Україна має отримати конкретні гарантії безпеки.
"Це закінчення війни в Україні і закінчення потенційної війни в Європі, тому що це будуть гарантії для України як частини майбутнього ЄС", — сказав Зеленський.
