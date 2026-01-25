Окончание войны в Украине — Зеленский сказал, когда будет известна дата

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда станет известна дата завершения войны. По его словам, для этого прежде всего Украина должна получить конкретные гарантии безопасности.

"Это окончание войны в Украине и окончание потенциальной войны в Европе, потому что это будут гарантии для Украины как части будущего ЕС", — сказал Зеленский.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...