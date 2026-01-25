Окончание войны в Украине — Зеленский сказал, когда будет известна дата

Зеленский сказал, когда будет известна дата окончания войны
Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 18:03
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда станет известна дата завершения войны. По его словам, для этого прежде всего Украина должна получить конкретные гарантии безопасности.
"Это окончание войны в Украине и окончание потенциальной войны в Европе, потому что это будут гарантии для Украины как части будущего ЕС", — сказал Зеленский.
Реклама
Читайте также:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама