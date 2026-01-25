Вступ України до ЄС — Навроцький висловився щодо термінів

Термінова новина

Президент Польщі Кароль Навроцький висловився про вступ України до Європейського союзу. Польский лідер заявив, що не давав би прогнозів щодо остаточної дати приєднання України до союзу.

"Зеленський каже 2027 рік, президент Наусєда каже 2030 рік. Не хотів би свого прогнозу тут вкидати в цю дискусію, бо процес вступу вимагає, по-перше, збалансованості, а з іншого боку, поляки самі знають, як довго займає час для того, щоб вступити в Європейський Союз", — сказав Навроцький.

