Україна має вступити в ЄС до 2030 року — Науседа пояснив чому

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна має стати членом Євросоюзу до 2030 року. Ця дата з'явилась, коли почали розмірковувати про мирний план.

Про це Гітанас Науседа заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським 25 січня.

Реклама

Читайте також:

Чому Україна має стати членом ЄС до 2030 року

"Вступ України до ЄС має стати задачею нашого покоління. Можливість членства до 2030 року дозволяє бачити чітку мету і рухатися до неї. Проте вже у 2027 році реально зробити так, щоб Україна стала частиною єдиного європейського ринку", — наголосив Науседа.

Він також пояснив, що ця дата з'явилася, коли почали розмірковувати про мирний план. За словами президента, дату треба встановити як політичну амбіцію, бо якщо немає дати, то й немає енергії і ресурсів для досягнення цього.

Президент Литви наголосив, що членство України в ЄС не є перспективою для майбутніх поколінь, а для теперішнього. На його думку, це важливо для країни, яка потерпає від війни, і це найменше, що можуть зробити партнери.

"Чому ми сказали, що до 2030 року? Процес не такий простий, Литва готова використати цей проміжок часу, щоб Україна зробила крок вперед", — підсумував Гітанас Науседа.

Нагадаємо, раніше Науседа заявив, що Україна повинна вступити в ЄС до 2030 року. Він вважає, що це забезпечило б стабільність і безпеку не лише в Україні, а й в Європі.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що закриття усіх кластерів, необхідних для інтеграції до ЄС, планується до 2026 року. Проте повноцінний вступ вже 2027 року.