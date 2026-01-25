Україна в ЄС — президент Литви зробив заяву

Науседа відповів, коли Україна має вступити в ЄС
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна хоче, аби Україна вступила в ЄС до 2030 року. Це забезпечило б стабільність і безпеку не лише в Україні, а й в Європі.
Про це Гітанас Науседа заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським 25 січня.
Заява Науседи про вступ України в ЄС
Науседа заявив, що вступ України до ЄС до 2030 року — стратегічний інтерес Литви. За його словами, це ключовий чинник стабільності, безпеки й миру в усьому регіоні.
Водночас президент наголосив, що його країна і надалі зосереджуватиметься на підтримці України, зокрема, під час головування Литви в Раді ЄС у 2027 році.
"Литва активно долучається до відновлення українських шкіл, медичних закладів та енергетичної інфраструктури. Ми вже виділили понад 100 млн євро на підтримку України та захист українського народу", — сказав Гітанас Науседа.
Також він вважає, що відновлення України має відбутися вже зараз, а не в далекому майбутньому.
Нагадаємо, 25 січня Володимир Зеленський виступив у Вільнюсі. Його зустріли тривалими оплесками.
Він також зустрівся з Науседою та поговорив про енергетику. Крім того, Зеленський розповів про потреби України.
