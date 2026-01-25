Відео
Головна Новини дня Науседа відповів, коли Україна має вступити в ЄС

Науседа відповів, коли Україна має вступити в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 17:39
Україна в ЄС — президент Литви зробив заяву
Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна хоче, аби Україна вступила в ЄС до 2030 року. Це забезпечило б стабільність і безпеку не лише в Україні, а й в Європі.

Про це Гітанас Науседа заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським 25 січня. 

Читайте також:

Заява Науседи про вступ України в ЄС

Науседа заявив, що вступ України до ЄС до 2030 року — стратегічний інтерес Литви. За його словами, це ключовий чинник стабільності, безпеки й миру в усьому регіоні. 

Водночас президент наголосив, що його країна і надалі зосереджуватиметься на підтримці України, зокрема, під час головування Литви в Раді ЄС у 2027 році.

"Литва активно долучається до відновлення українських шкіл, медичних закладів та енергетичної інфраструктури. Ми вже виділили понад 100 млн євро на підтримку України та захист українського народу", — сказав Гітанас Науседа.

Також він вважає, що відновлення України має відбутися вже зараз, а не в далекому майбутньому. 

Нагадаємо, 25 січня Володимир Зеленський виступив у Вільнюсі. Його зустріли тривалими оплесками.

Він також зустрівся з Науседою та поговорив про енергетику. Крім того, Зеленський розповів про потреби України. 

Гітанас Науседа Литва Україна ЄС війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
