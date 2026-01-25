Украина в ЕС — президент Литвы сделал заявление

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна хочет, чтобы Украина вступила в ЕС до 2030 года. Это обеспечило бы стабильность и безопасность не только в Украине, но и в Европе.

Об этом Гитанас Науседа заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским 25 января.

Заявление Науседы о вступлении Украины в ЕС

Науседа заявил, что вступление Украины в ЕС до 2030 года — стратегический интерес Литвы. По его словам, это ключевой фактор стабильности, безопасности и мира во всем регионе.

В то же время президент подчеркнул, что его страна и в дальнейшем будет сосредоточена на поддержке Украины, в частности, во время председательства Литвы в Совете ЕС в 2027 году.

"Литва активно приобщается к восстановлению украинских школ, медицинских учреждений и энергетической инфраструктуры. Мы уже выделили более 100 млн евро на поддержку Украины и защиту украинского народа", — сказал Гитанас Науседа.

Также он считает, что восстановление Украины должно произойти уже сейчас, а не в далеком будущем.

Напомним, 25 января Владимир Зеленский выступил в Вильнюсе. Его встретили продолжительными аплодисментами.

Он также встретился с Науседой и поговорил об энергетике. Кроме того, Зеленский рассказал о потребностях Украины.